蘇揆情緒失控陳玉珍建議幫精神評估 陳時中尷尬這樣回

衛福部長陳時中今出席立法院衛環委員會，進行精神疾病政策報告，國民黨立委陳玉珍表示，行政院長蘇貞昌昨天被問到是否支持台灣發展核子動力潛艦，竟然情緒失控，建議陳時中「為了國家安全，幫院長精神評估一下」，陳時中尷尬僅回「我不敢評論這問題」。

國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，和蘇貞昌起激烈爭執，蘇貞昌聽到鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭麗文氣炸要求蘇道歉。

陳玉珍質詢時表示，精神疾病不能汙名化，事件小屬於社會安全網，大的話恐涉及國安問題。陳時中也附和，精神疾病不能汙名化，不然就不會出來接受治療。