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蘇揆情緒失控陳玉珍建議幫精神評估 陳時中尷尬這樣回

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
衛福部長陳時中今出席立法院衛環委員會。記者許政榆／攝影
衛福部長陳時中今出席立法院衛環委員會。記者許政榆／攝影

衛福部長陳時中今出席立法院衛環委員會，進行精神疾病政策報告，國民黨立委陳玉珍表示，行政院長蘇貞昌昨天被問到是否支持台灣發展核子動力潛艦，竟然情緒失控，建議陳時中「為了國家安全，幫院長精神評估一下」，陳時中尷尬僅回「我不敢評論這問題」。

國民黨立委鄭麗文12日質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，和蘇貞昌起激烈爭執，蘇貞昌聽到鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭麗文氣炸要求蘇道歉。

陳玉珍質詢時表示，精神疾病不能汙名化，事件小屬於社會安全網，大的話恐涉及國安問題。陳時中也附和，精神疾病不能汙名化，不然就不會出來接受治療。

陳玉珍說，前天看到國會上，蘇貞昌院長情緒控管有問題，誠心建議衛福部，避免我國危機，做出錯誤決定，我國現在有公費精神科醫師、心理諮商師，建議部長幫院長「評估一下」，因為院長的行為看起來很奇怪，「多多關照院長」。陳時中說，「我不敢評論這問題，整體來講非常健全健康」。

衛福部長陳時中今於立院衛環委員會，接受國民黨立委陳玉珍質詢。圖／取自YouTube
衛福部長陳時中今於立院衛環委員會，接受國民黨立委陳玉珍質詢。圖／取自YouTube

蘇貞昌 陳時中 鄭麗文

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