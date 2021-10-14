影／徐國勇南下奉天宮參拜 感謝媽祖讓台灣四時無災
今天是媽祖得到升天1034週年，內政部長徐國勇今天上午9點，在嘉義縣長翁章梁等人陪同下前往新港奉天宮參拜，感謝媽祖讓台灣水情安穩，也祈願台灣風調雨順、國泰民安。
徐國勇說，颱風沒有來，水情很安穩，「水就是財力」，感謝媽祖保佑，讓我們風調雨順、國泰民安；今天是媽祖得道升天1034年紀念日，感謝媽祖讓大家四時無災、八節有慶，讓臺灣經濟狀況等各方面，民眾安居樂業，嘉義縣每項建設都在進步。
翁章梁說，徐跟奉天宮很有緣，也誇徐做事認帳，很多細節都照顧地有條不紊，今天參拜媽祖，希望媽祖可以給徐精神、體力和智慧，讓臺灣內政可以做更好，「媽祖一定會保庇台灣、保庇部長」，也希望鄉親勢大可以過更好的日子。
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