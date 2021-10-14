影／徐國勇南下奉天宮參拜 感謝媽祖讓台灣四時無災

今天是媽祖得到升天1034週年，內政部長徐國勇今天上午9點，在嘉義縣長翁章梁等人陪同下前往新港奉天宮參拜，感謝媽祖讓台灣水情安穩，也祈願台灣風調雨順、國泰民安。

徐國勇說，颱風沒有來，水情很安穩，「水就是財力」，感謝媽祖保佑，讓我們風調雨順、國泰民安；今天是媽祖得道升天1034年紀念日，感謝媽祖讓大家四時無災、八節有慶，讓臺灣經濟狀況等各方面，民眾安居樂業，嘉義縣每項建設都在進步。