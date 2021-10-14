蘇貞昌罵不要臉爭議 藍：游錫堃站起來捍衛國會

行政院長蘇貞昌周二反質詢國民黨立委鄭麗文，並脫口罵鄭「袂見笑」（台語，意指：不要臉），再引發朝野對立。國民黨團上午黨團大會決議，要求蘇道歉、下台，今天下午14時30分會也將拜會立法院長游錫堃捍衛國會尊嚴。

國民黨團書記長陳玉珍表示，蘇貞昌周二說「袂見笑」時是說「你們」，不是單指鄭麗文，嚴重汙辱憲法上賦予立委的職權，請游錫堃站在國會議長高度，站起來捍衛國會尊嚴。

因應朝野衝突一觸即發，擔心蘇貞昌明天施政總質詢再遭杯葛，民進黨立委蘇巧慧等人今天一早即在議場前排隊，為確保蘇明天總質詢能進行做準備。陳玉珍上午也表示，國民黨團「明天議場一定會有相當的抗議行動」。

陳玉珍表示，蔡總統在國慶文告才剛說過，針對公共議題的討論，應該要理性探討，不要流於意識形態的無限上綱，會造成國家的內耗，遺憾蘇貞昌周二院會馬上就打蔡英文的臉。

陳玉珍說，鄭麗文周二理性質詢我國國防是否要加強核子動力潛艦軍備，展現自我防衛決心，蘇貞昌沒正面答詢，反主動挑釁反質詢問鄭要投降嗎？還以行政院長高度在國會罵「袂見笑」，對全國小孩做出非常不好的言教與身教。

陳玉珍批評，蘇貞昌沒有正面回答國會議員質詢，還用粗鄙不堪的言語辱罵女性國會議員，意圖挑起口角，汙辱整個立法院的國會尊嚴與女性，應該誠懇道歉，如果不誠懇道歉就會提告。

對民進黨立委提前守議場，陳玉珍表示，議場攻防正常，重點是捍衛什麼樣的價值，若民進黨團是因蘇貞昌罵人「袂見笑」守議場，這跟支持台灣基進立委陳柏惟肇逃有什麼不一樣，不分是非集體毀滅我國教育，以後教育小孩會非常辛苦。

國民黨團總召費鴻泰也說，蘇貞昌周二的言行，在中華民國憲政上是丟臉的，除了要求道歉，蔡英文總統應該讓蘇下台，換一個知書達理、了解議事的行政院長，蘇已經不適任這個位置。

是否杯葛總質詢或總預算？費鴻泰說，看明天蘇貞昌與游錫堃態度，「我們有我們的做法」，一定會做處置，若他們回應公正、符合人民期待，不要讓中華民國國會在世界上丟臉，國民黨當然客氣，反之民進黨怎麼做國民黨都會向上加碼。

對民進黨立委提前守議場，費揶揄，他們可能家裏比較熱，最近天氣比較涼快，出來不必吹冷氣、電風扇，享受人生。