綠委排班守議場大門防藍杯葛 柯建銘：無升高對立之意

國民黨立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌，雙方因「投降說」爆發激烈爭執，也引發藍綠陣營罵戰。為了確保周五立法院院會順利進行，民進黨立委昨晚約9點起排班守議場大門，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書表示，求議程能如協商結論進行，「並無升高對立之意」。

柯建銘指出，本周二朝野協商各黨團皆已簽署同意安排本周五總質詢和下周二中央政府總預算質詢的議程，昨天下午國民黨突發動今早8點15分甲動，「氛圍不對，令人不安」。

柯建銘表示，為確保周五議程能夠確定及議事順暢，不得不提早與民進黨團幹事長劉世芳於昨晚前往議場前排隊守更，超前部署，「但求議程能如協商結論進行，並無升高對立之意」。

劉世芳今受訪時也表示，在議場前排班就是要確保明天議事正常進行，國民黨團今天也有發出甲動，因此民進黨團超前部署，先排隊等候，會想辦法排除任何妨礙正常議事進行的情況，民進黨團也會永遠保持協商大門敞開。

鄭麗文周二總質詢時，詢問為了我國應否爭取發展核子動力潛艦，蘇貞昌未正面答詢，兩人爆發激烈口角，鄭麗文譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇貞昌則用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」鄭麗文因而走向備詢台飆罵，要求蘇貞昌道歉。