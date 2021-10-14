前立委謝國樑宣布選基隆市長 5年前投資拍電影重回政壇

曾擔任3屆立委現為國民黨籍的謝國樑，今天在臉書宣布參選基隆市長。謝國樑5年前放棄連任，再度創業投入演藝圈，闖出一片天，再重回政壇。謝國樑早已布局，已在基層耕耘多時，正式宣布參選後，預料讓下屆基隆市長選戰提前開打。

謝國樑今天上午正式宣布將投入2022年底基隆市長選舉，他說，未來競選的兩大主軸，一是打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」；二是利用創新思維，替下一代創造新未來。基隆正在改變中，他相信他有能力，可以持續改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

謝國樑表示，他會利用過去從政、經商與做公益的經驗，創造政府、民間、企業的三贏局面，替基隆開創更多的工作機會與收入來源，讓基隆子弟可以在地就業，讓更多資源可以投入照顧更多基隆市民。

謝國樑說，在過去11年的立委任內，包含重視海洋生態，率眾擋下深澳卸煤碼頭，為遏止酒駕而加重肇事刑責修法，爭取台鐵的基隆台北直達車以及客運分散發車等，照顧通勤族的權益，不管在中央修法或是為通勤族爭取權利與爭取地方建設，都是讓大家很有感。

謝國樑曾任六、七、八屆立委，5年前放棄連任，再度創業、投入演藝圈，再闖出一片天，創辦的華聯國際多媒體公司，投資出品的電影「我的少女時代」、電視劇「想見你」等，都是耳熟能詳的代表作。

謝國樑人生的轉捩點，受到4年前出生的女兒小愛影響，歷經人生最低潮後，出書「千分之三的意義」揭露小愛是聽損兒與就醫過程，才讓外界知道謝國樑從政壇消失的其中原因。

他在臉書說，有了小愛之後，謝國樑不只體會到為人父母的辛苦，也深入瞭解身心障礙家庭的無助，當時有很多認識的老朋友與不認識的新朋友都伸手幫助他，讓他重新站起來，因此，他投入公益，希望能回饋社會。

謝國樑回到公共領域，投入公益活動，他得知因為基隆的特殊門診不足，導致身障孩童必須要「南漂」至雙北市就醫，和他的女兒小愛要到台北進行早療的處境一樣，因此，他奔走雙北、基隆醫院與立法院，盼能多爭取一些特殊門診。

謝國樑投入公益將近4年的時間，他從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，他希望能貢獻過去的經營企業的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。