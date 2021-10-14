蘇揆粗口掀藍綠罵戰 綠委輪班守夜立院議場防杯葛

國民黨立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌，雙方爆發激烈爭執，蘇麗文嗆蘇貞昌「第一個投降」，蘇貞昌則回擊「不要臉」，引發藍綠陣營罵戰，國民黨立院黨團更舉行記者會要求蘇道歉，並稱周五將提告。為了確保周五立法院院會順利進行，民進黨立委昨夜起也排班守議場大門，避免議事再遭國民黨團杯葛。

對於行政院日前送至立法院的「3+11」調查及補充報告，國民黨團因不滿行政院敷衍了事，蘇貞昌也未對造成疫情破口道歉，連續杯葛多日院會，最後經朝野協商，上周五才重啟總質詢。

不過，由於本周二院會時，鄭麗文與蘇貞昌因「投降說」爆發爭執，又掀起藍綠陣營叫戰，恐讓周五院會再掀波。因應國民黨團今早發出甲動，民進黨立委昨晚便開始在議場大門口輪值排班，今一早民進黨立委蔡易餘也貼出與林楚茵、黃世杰的合照，表示已輪值完大夜班，另有劉世芳、劉櫂豪、蔡易餘、吳秉叡、洪申翰等立委也已加入議場門口輪值。

【中央社／台北14日電】

行政院長蘇貞昌12日接受國民黨立委鄭麗文質詢時發生爭執，引發各界關注；為確保立法院會15日的議程能順利進行，民進黨團幹事長劉世芳今天說，黨團成員昨天晚上開始在議場大門前排隊，做超前部署。

鄭麗文12日在出席對蘇貞昌施政報告總質詢時，質疑蘇貞昌迴避爭取核子動力潛艦，兩人針鋒相對，氣氛火爆。鄭麗文嘲諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇貞昌反嗆「不會像你們那樣袂見笑（台語：不要臉）」，引發鄭麗文不滿，走上前飆罵要求道歉。

國民黨、民進黨立法院黨團13日分別召開記者會，說明相關主張，外界也關注國民黨團是否會杯葛15日的立法院會議程，包括對蘇貞昌施政報告繼續質詢等議程；對此，民進黨團成員13日晚間9時左右開始，在議場大門前排隊，防堵國民黨立委搶占議場，確保議事順利運作。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書發文指出，既然12日的朝野協商，各黨團皆已簽署同意安排15日總質詢和19日舉行中央政府總預算質詢的議程，昨天下午國民黨團突發動今天早上8時15分甲動，氛圍不對，令人不安。

柯建銘指出，為確保15日的議程能夠確定及議事順暢，不得不提早與劉世芳於昨晚前往議場前排隊守更，超前部署，但求議程能如協商結論進行，並無升高對立之意。

劉世芳今天接受媒體聯訪表示，在議場前排班，就是要確保明天的議事程序可以正常進行，國民黨團今天也有發出甲動，因此民進黨團超前部署，先到這邊排隊等候，如果有任何妨礙正常議事進行情況，會想辦法排除，民進黨團永遠保持協商大門開著的。