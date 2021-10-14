黃子哲：謝志偉騙吃騙喝騙國家 連蔡英文也敢騙

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
政治評論員黃子哲。本報資料照片
政治評論員黃子哲。本報資料照片

政治評論員黃子哲表示，駐德代表謝志偉繼侮辱中華民國國旗後，對於他要求謝把3500萬俸祿給吐出來，謝根本無膽回應，反而鬼扯說在野黨是對他「手裡舉國旗，心裡想台灣」非常有意見，這是惡意扭曲，故意扣別人不愛台灣的帽子來轉移焦點。

黃子哲說，愛台灣大家都一樣，但做為一個中華民國的外交官，在國慶日卻高舉著台灣獨立的那面旗幟；所以謝志偉說舉著中華民國的國旗，心裡想的就是「台灣共和國」，既然如此就別領中華民國的薪水，別賴著中華民國的駐德代表這個位子，各自海闊天空也彼此解脫，對大家都好。

黃子哲提醒謝志偉，還記得自己在民國105年8月2日做了什麼事嗎？謝在中華民國總統府高舉著右手，對著中華民國總統蔡英文也是監誓人說，「余誓以至誠，要恪遵國家法令，要報效國家」，這個國家不就是中華民國嗎？還是其實謝是向台灣共和國宣誓？

黃子哲說，謝志偉昨日的山盟海誓，今日當作沒事，是最大的諷刺，騙吃騙喝騙國家，連蔡英文也敢騙，別忘了誓詞最後是「如違誓言，願受最嚴厲之處罰」，這些話都是謝說的。請像個男人或像個人也好，說到做到，趕快自己辭職、把錢吐回或自請處分，否則老天也不會饒過你的。

謝志偉 黃子哲 蔡英文 總統府 薪水

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