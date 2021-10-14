張亞中：蘇貞昌無法控制情緒卻握2兆預算令人憂心

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
孫文學校總校長張亞中。 本報資料照片
孫文學校總校長張亞中。 本報資料照片

針對行政院蘇貞昌在國會殿堂用台語謾罵國民黨立委鄭麗文「不要臉」一事，孫文學校總校長張亞中指出，一個連情緒都無法控制的行政院長，卻掌握政府超過2兆的預算，讓人十分憂心。蘇對民意的輕蔑言行，對女性粗暴的態度，對國人做了極其負面的示範，是歷任最失格的行政院長。 

張亞中表示，事發之後，行政院非但不道歉，還發布新聞稿強指立委人身攻擊，此種將民眾視為弱智的顛倒是非作為，實與訟棍無異。在咆哮公堂之間，蘇貞昌還扯出一段過去在黨內為同志時的站台經歷，鄭麗文離開民進黨近20年，這段過往卻能長存於蘇貞昌的記憶，不僅有違朱子家訓「施惠勿念」的教誨，更顯一國之相的器識狹小。 

張亞中說，以蘇貞昌在立法院數度公布的疫苗到貨日期與數量，沒有一次兌現，肇致國人逾千人冤死，這樣的施政表現，早該辭職負責，卻寡廉鮮恥的倨居廟堂，咆哮國會，令人不齒。蔡英文握任命閣揆之權，亦難辭其咎。對此羞辱國會、藐視民意之劣行，應令蘇貞昌公開道歉，並思考辭去閣揆一職。

蘇貞昌 行政院 張亞中

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