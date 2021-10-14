美國亞太助卿康達會晤蕭美琴 盼強化雙邊關係

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）12日在國務院會晤中華民國駐美代表蕭美琴，康達隔日推文並分享照片，他表示，「美國對台承諾依然堅若磐石，我期待和蕭代表密切合作，進一步強化雙邊關係。」

駐美處表示，蕭康會晤一小時，互動極為友善且正面，展現拜登政府高度重視台美關係，積極鼓勵台美各層級交流的政策立場。

康達9月23日獲得聯邦參議院表決通過，出任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，主管中國大陸、台灣、日本與南韓等事務。

康達6月在任命聽證會答覆議員表示，有責在各領域與台灣進一步深化堅實關係；「我們高度關切台灣面臨侵略、騷擾與脅迫的狀況正在增加，我將持續表明落實台灣關係法的決心。」

康達1994年出任外交官，曾派駐科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；康達在歐巴馬時期擔任白宮國安會東亞事務資深主任，當時就與台灣有所互動。