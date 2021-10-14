聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國亞太助卿康達會晤蕭美琴 盼強化雙邊關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）推文，發布會晤蕭美琴的照片。取自推特
美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）推文，發布會晤蕭美琴的照片。取自推特

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）12日在國務院會晤中華民國駐美代表蕭美琴，康達隔日推文並分享照片，他表示，「美國對台承諾依然堅若磐石，我期待和蕭代表密切合作，進一步強化雙邊關係。」

駐美處表示，蕭康會晤一小時，互動極為友善且正面，展現拜登政府高度重視台美關係，積極鼓勵台美各層級交流的政策立場。

康達9月23日獲得聯邦參議院表決通過，出任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，主管中國大陸、台灣、日本與南韓等事務。

康達6月在任命聽證會答覆議員表示，有責在各領域與台灣進一步深化堅實關係；「我們高度關切台灣面臨侵略、騷擾與脅迫的狀況正在增加，我將持續表明落實台灣關係法的決心。」

康達1994年出任外交官，曾派駐科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；康達在歐巴馬時期擔任白宮國安會東亞事務資深主任，當時就與台灣有所互動。

國務院 美國

延伸閱讀

共機頻繁擾台 美眾議員呼籲拜登有所作為

拜登將會見港口和工會代表 謀求解決供應鏈瓶頸

華僑、台民眾國慶觀點不同？童振源：僑胞對台都很支持

美台商會：川普到拜登對台政策一致 更「清晰」是好事

相關新聞

朱立倫挺鄭麗文：蘇貞昌侮辱女性應下台

國民黨立委鄭麗文前天質詢行政院長蘇貞昌台灣防衛問題，遭蘇用台語回罵：「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」國民黨立院黨團...

新聞眼／爆氣答詢 公報私仇 蘇揆合憲嗎？

國慶剛過，蔡總統高呼中華民國及團結，卻發生駐德代表謝志偉發表「國旗告白」惹議。行政院長蘇貞昌昨受訪時說，駐外人員、公務員...

蔡總統：四個堅持合乎主流民意

蔡英文總統今年國慶講話中，針對兩岸關係提出「四個堅持」，遭質疑是「兩國論」，引發國民黨主席朱立倫與前總統馬英九等人批評「...

綠版修憲案 降低修憲門檻

民進黨憲政改革小組昨天召開第二次全體大會，共同就今年三月成立以來，逐次召開的憲改小組分組決議進行討論並凝聚共識。會中確定...

黃子哲：謝志偉騙吃騙喝騙國家 連蔡英文也敢騙

政治評論員黃子哲表示，駐德代表謝志偉繼侮辱中華民國國旗後，對於他要求謝把3500萬俸祿給吐出來，謝根本無膽回應，反而鬼扯...

張亞中：蘇貞昌無法控制情緒卻握2兆預算令人憂心

針對行政院長蘇貞昌在國會殿堂用台語謾罵國民黨立委鄭麗文「不要臉」一事，孫文學校總校長張亞中指出，一個連情緒都無法控制的行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。