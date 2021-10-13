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民進黨版修憲案共識 納3大方向、縮短總統看守期

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨黨版修憲案共識，納三大方向、縮短總統看守期。圖為第14任正副總統就職慶祝大會，馬英九、蔡英文曾握手致意。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
民進黨黨版修憲案共識，納三大方向、縮短總統看守期。圖為第14任正副總統就職慶祝大會，馬英九、蔡英文曾握手致意。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

民進黨憲政改革小組今天召開第二次全體大會，共同就今年3月成立以來，逐次召開的憲改小組分組決議進行討論並凝聚共識。會中確定了幾個憲政改革方向，包含選舉權及被選舉權降低為18歲；廢除考試院、監察院，並在三權分立的架構下，進行相關職權的調整；以及降低修憲門檻。

憲改小組發言人林飛帆表示，考量到過往因新舊任總統交接期過長的問題，以致憲政穩定有一定風險疑慮之情況下，在本次大會中亦討論將下一任總統與副總統的任期縮短到2028年2月29日止，縮短看守的期間。

林飛帆指出，民進黨憲政改革小組自3月份舉辦第一次大會後，分成中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組三個分組就所屬議題進行討論，小組從3月到5月間都有召集會議，而5月因受疫情影響暫停開會，直到8月底恢復開會。今天所召開的第二次大會主要是針對先前小組會議相關決議與條文進行全體討論。

林飛帆表示，此次全體大會主要是收攏三個分組討論的成果，並就當前亟需解決的憲改問題，提出符合社會期待的方案，並在此次大會中彙集全體委員意見及形成共識，並於近期內召開第三次全體委員大會，確立民進黨的憲政改革版本，後續將會送民進黨中執會通過。

林飛帆指出，審慎地處理憲政問題，向來是民進黨面對憲改的態度，處理最有共識的憲改問題，更是民進黨負責任的表現，期待未來在立法院中，在野各黨都能夠拋開各自成見，共同為更好的憲政未來努力，凝聚共識，通過一個超越朝野，最有利國家未來發展的憲政版本。

民進黨 林飛帆

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