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馬英九、王金平本周五高雄同框破冰 穿針引線的人是他

馬英九、王金平本周五高雄同框破冰 穿針引線的人是他

聯合報 / 記者林巧璉徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
2018年2月國民黨歷任黨主席吳伯雄（左起）、吳敦義、馬英九，及前副主席王金平（右一）、郝龍斌（右二）一同出席團拜，馬、王互動微妙。本報資料照片
2018年2月國民黨歷任黨主席吳伯雄（左起）、吳敦義、馬英九，及前副主席王金平（右一）、郝龍斌（右二）一同出席團拜，馬、王互動微妙。本報資料照片

前總統馬英九本周五將到高雄拜訪立法院前院長王金平，現任、卸任立委多人受邀作陪，包含高雄市議會議長曾麗燕、副議長陸淑美在內，高雄藍營議員幾乎全員出席，這場在新主席新氣象氛圍下登場的「馬王會」，除有修補關係意義，也要展現藍軍大團結氣勢，而這回餐敘穿針引線者是馬英九基金會執行長蕭旭岑。

這場聚會15日上午11點30分辦在王金平路竹服務處，與會者除馬英九、王金平兩位主角，還有現任立委吳怡玎、前立委林炳坤、黃昭順、侯彩鳳，高雄市國民黨議員包含正副議長在內有20多人報名出席，場面盛大。

前立委黃昭順說，9月底主席改選後某日，王金平院長打給他，提到馬前總統10月15日要到高雄拜訪，想邀她作陪。王金平也請議長曾麗燕邀藍營議員出席，議員報名相當踴躍。

2013年9月爆發馬王政爭，馬英九、王金平關係降到冰點，黨內氣氛烏煙瘴氣，此事經過多年沉澱，兩人是否還有疙瘩？黃昭順說，以兩人的高度，應該都能做到「大人有大量」，定能放下紛擾、恩怨。

王金平核心幕僚、高雄市農會理事長蕭漢俊說，之前馬、王在許多場合都有碰面同台機會，坐下來一起好好聊聊機會卻不多，這回餐敘穿針引線者是馬英九基金會執行長蕭旭岑，馬、王都已卸下公職，王院長心念是「多個朋友總比多個敵人好」，這次餐會藍營高雄黨公職幾乎全到齊，展現王院長號召力與人和。

國民黨高雄市黨部新科主委許福明與馬英九、王金平都有深厚情誼，他說，自己單純是受邀的客人，當天會有誰出席、談什麼內容，他真的不知道。

國民黨議會黨團總召童燕珍說，這場餐會有展現藍軍大團結從高雄出發意義，2022選戰逼近，基層瀰漫焦慮感，黨內要角能以團結、和氣為重，有助凝聚藍營士氣。

王金平 馬英九 高雄市

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