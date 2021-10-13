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現任是否優先遭卡關 綠2022縣市長提名條例仍未有共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
是否現任優先卡關，民進黨2022縣市長提名條例仍未有共識。本報系資料照
是否現任優先卡關，民進黨2022縣市長提名條例仍未有共識。本報系資料照

民進黨「2021全代會工作小組」討論明年縣市長提名條例，對於未任滿的執政縣市首長提名辦法持續成為主要交鋒點。據轉述，小組在今天會議中並未針對可能方案進入實質討論階段，亦無凝聚出提名方案之共識，將待下回開會再議。

工作小組上次開會初步收攏意見為三方案，第一種方案為回歸有初選機制的公職人員提名條例；第二種方案則是以2018年特別條例為討論基礎；第三種方案主張區分為直轄市、非直轄市兩種樣態，直轄市由黨主席蔡英文向中執會提名徵召，非直轄市則可回歸公職人員提名條例或是比照先前特別條例版本討論。

對於縣市首長提名辦法，正國會派系代表陳茂松重申，應回歸初選機制，若六都要由黨主席親自徵召，應由蔡總統本人公開講，否則不算數。

民進黨 蔡英文

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