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共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

蔡英文表揚水利人員 林火木獲終身成就獎

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「涓滴守護、韌性台灣」表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮，現場頒發終身成就獎給水利署前副署長林火木（右）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天出席「涓滴守護、韌性台灣」表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮，現場頒發終身成就獎給水利署前副署長林火木（右）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天出席「涓滴守護、韌性台灣」表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮，現場頒發終身成就獎給水利署前副署長林火木，肯定林對台灣水資源開發及防洪的卓越貢獻。她指出，林投入水利工作超過一甲子的時間，從基層做起，參與許多重大水利建設；在921震災期間，林也投入石岡壩、草嶺堰塞湖的搶修，確保中部地區穩定供水，林獲得終身成就獎，實至名歸。

蔡總統致詞時表示，政府在2017年提出「前瞻水環境建設計畫」，加速水利建設；同時積極打造「不缺水、不淹水、喝好水、親近水」永續環境。她也期勉得獎者一同持續精進水利建設，為下一代打造更美好的家園。

蔡總統提到，今年初的百年大旱，深刻地感受到水資源的珍貴及重要性。她要特別感謝水利同仁在抗旱期間，積極協助調水、找水，開發緊急使用的抗旱水源。在中央和地方、政府和民間的共同努力下，終於在6月解除限水措施，度過百年大旱的考驗。

蔡總統也恭喜所有得獎的水利同仁及抗旱有功的團體和工班職人。她並表示，大家在工作崗位上盡心盡力，不僅是民眾安全的守護者，也是國家經濟發展的重要後盾，「大家都辛苦了。」

蔡總統強調，治水是國家百年大計，水利工作是一棒接著一棒的傳承。大家正在為下一個世代的台灣，打下重要的基礎。最後，蔡總統再次恭喜得獎者，也請大家與政府繼續一起努力，「讓我們一起持續精進水利建設，為下一個世代，打造更美好的家園。」

抗旱 水資源

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