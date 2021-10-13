湧言會發文力挺陳柏惟 「不要讓認真做事的人孤單」

蔡英文總統今天在民進黨中常會中表態，支持台灣基進立委陳柏惟挺過罷免案，民進黨「湧言會」派系立委王定宇、趙天麟及黨公職人員也陸續在臉書發文「反惡罷」，表態全力支持將陳柏惟留在國會，「不要讓認真做事的人孤單」。

民進黨湧言會召集人王定宇在臉書發文指出，「選舉、罷免是公民的權利，但是說謊造謠不是」，他也表示，國民黨用謠言霸凌小黨唯一一席立委，拜託大家一起捍衛民主，對抗擁龐大資源和用謊言推罷免的國民黨。

趙天麟也發文表示，「不要讓認真做事的人孤單！」一起支持會做事的人，並將優秀的陳柏惟留在國會。他指出，高雄市很多力挺陳柏惟的民眾，將啟動挺3Q專車，到台中陪同陳柏惟「100小時民主最後一哩路」徒步行動，宣傳反惡罷、守護台灣。

台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文等人也貼文「罷免是民主社會人民應有的權利，但不該淪為報復性的政治手段」，肯定陳柏惟在立法院外交國防委員會捍衛台灣民主表現，出席、質詢及預算審查出席率百分百，更兩度連獲公督盟頒發優秀立委。