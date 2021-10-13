立法院首例 原民立委伍麗華全族語質詢

立法院內政委員會今進行原住民族委員會業務報告，民進黨山地原住民立委伍麗華Saidhai Tahovecahe全程以母語魯凱族萬山語質詢，為立法院首次委員會內出現「全族語」質詢，原民會主委夷將•拔路兒也全程以阿美語答詢，兩人的對答，同時也是國內原住民語中使用人口最多人的「阿美語」與使用人口最少的「萬山語」的語言交流。

萬山語已被聯合國教科文組織及國內語言學者列為瀕危語言，伍麗華今質詢時請胞兄高雄市議員范織欽扮演電視劇斯卡羅「蝶妹」的角色，現場進行即時口譯。

伍麗華指出，「萬山語」從小說到大，是她的生活語言，在沉浸式的環境中學習，即便長時間到平地就學，也不至於丟失母語。如今族語成為國家語言，並登上國會殿堂是新的里程，不過，對於閱聽者也應有更善意的服務。她也呼籲，希望立法院的影音平台，能比照金鐘獎得獎者的全族語得獎感言，透過翻譯並打上中文字幕，甚至未來進一步能有雙聲道的切換，讓閱聽人在欣賞語調的美，同時也能了解對話的內容。

伍麗華強調，語言環境的純粹以及會說族語的師資，是推動族語關鍵因素，要快速的達到學會說族語的效果，就必須透過體制內的學校教育來做，但會說族語的師資夠不夠、中央或地方的法令允不允許，是現階段學校體制教育推動族語振興會遇到的困難。她也提到，已著手提出修法，從國家語言發展法、原住民族教育法為依據，修正目前相關的法律，希望原民會、教育部一起努力，創造能實施族語教育的第一所原住民族學校。

范織欽表示，在國會進行即時口譯將是此生難忘的體驗，伍麗華委員使用熟悉的語言進行質詢，不需要刻意背誦，即流露出充分的感情，希望未來原住民族的孩子，也能在生活中自然而然的說族語。