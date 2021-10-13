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吳釗燮與索馬利蘭新任外長視訊 推動深化台索關係

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（圖）13日與索馬利蘭共和國新任外交暨國際合作部長瑞格薩視訊會議。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（圖）13日與索馬利蘭共和國新任外交暨國際合作部長瑞格薩視訊會議。圖／外交部提供

外交部吳釗燮今與索馬利蘭共和國新任外交暨國際合作部長瑞格薩進行視訊會議，吳釗燮表達期待雙方未來持續合作，深化台索關係；瑞格薩表示，索國繼續強化及深化台索關係的決心不會因外部壓力而動搖。

據外交部新聞稿，吳釗燮在常務次長俞大㵢陪同下，今與瑞格薩（H.E. Essa Kayd Mohamud Raagsale）視訊會議，就民主深化、防疫、台索雙邊合作計畫等重要議題交換意見，雙方均重申將繼續推動互利互惠的合作關係。

吳釗燮表示，台灣將持續支持索國的民主建構工程，並與索國共同對抗疫情，而我國也將協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫。

 

瑞格薩感謝我國政府及民間於疫情期間給予索國的各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權等價值，索國繼續強化及深化台索關係的決心不會因外部壓力而動搖。

 

外交部指出，我國與索馬利蘭自去年完成互設官方代表機構以來，雙方關係日益密切，除陸續推動農業、資通訊及公衛相關合作計畫外，另於6月16日簽署醫療合作協定，我國將依據此協定規畫派駐醫療團隊。

吳釗燮 外交部 疫情

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