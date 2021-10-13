賴清德：永續發展是不悔的道路 也是不得不走的道路

副總統賴清德今天出席「2021台灣永續發展目標論壇開幕式暨頒獎典禮」，他致詞時表示，永續發展已經成為國際間交流的共同語言；永續發展的目標，也是台灣躋身世界的通行證，更是讓台灣產業轉型的解方。他也強調，永續發展是一條不悔的道路，也是不得不走的道路；期許企業界與政府一同努力推動永續發展，讓台灣躋身國際。

賴清德表示，非常高興受邀前來參與盛會，首先他要代表蔡英文總統恭賀每位受獎人，同時也祝福該論壇成果豐碩，成為台灣追求下一個階段永續發展最大的助力。

賴清德指出，永續能源研究基金會董事長兼「永續發展目標聯盟」主席簡又新大使從2007年創立「台灣永續能源研究基金會」，致力於推動氣候變遷、永續能源、企業永續、大學永續與聯合國永續發展目標SDGs推廣等五大重點工作。2015年聯合國通過「2030年永續發展議程」後，簡大使更於2018年成立了「永續發展目標聯盟」，並在今年9月舉行「台灣淨零行動聯盟」成立大會。對於簡又新持續協助台灣因應氣候變遷、轉型發展，賴清德也特別表達肯定及感謝之意。

賴清德提到，2015年聯合國通過「2030年永續發展議程」；議程中指出落實永續發展的5大關鍵領域，包括人類、地球、繁榮、和平及夥伴關係，核心內容包含17項永續發展目標及169項具體目標，他在擔任行政院長時，也希望能夠落實上述內容至行政院的施政當中，因此今天能參與盛會，內心十分感激。

賴清德認為，永續發展已經成為國際間交流的共同語言；永續發展的目標，也是台灣躋身世界的一張通行證；當國際間都在處理氣候變遷的問題時，如果台灣還膠著在國內的一些問題，沒有注意到國際社會的發展，恐無法躋身國際，「所以我們要持續推動永續發展，讓台灣躋身國際。」

賴清德表示，永續發展也是讓台灣產業轉型的解方。事實上，氣候變遷的影響，台灣也不能倖免。未來永續發展的方向，應要兼顧環境正義、經濟公正轉型、社會包容的包容性綠色成長（inclusive green growth）方向前進。

賴清德談到，蔡總統在今年4月22日世界地球日時已經公開揭櫫台灣將向2050碳中和的目標前進，行政院長蘇貞昌也在院會通過決議，要求各部會要達到目標。

賴清德說，這是一條不悔的道路，也是不得不走的道路，也是一定要成功的目標，他也再次感謝所有參與的企業，「有你們參與，有你們的成功，才可以成就台灣的成功。」隨後，賴清德親頒「2021台灣永續發展目標行動獎」及「傑出永續青年獎」予獲獎單位代表。