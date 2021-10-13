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江啟臣：如果凍結預算是投降 擋國際疫苗就是謀財害命

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自江啟臣臉書
圖／取自江啟臣臉書

行政院長蘇貞昌昨在立院備詢時，對國民黨立委鄭麗文脫口「袂見笑」，引發熱議。國民黨立委江啟臣今抨擊，號稱民主進步的執政黨，不只不道歉，反而還繼續用假資訊來抹黑在野黨，稱立委凍結預算是投降事蹟。去年民進黨已經抹黑過一次，如今為了護航蘇貞昌，竟又再抹黑一次，民進黨的格局跟手法，令人不齒。

江啟臣表示，該提案很清楚載明凍結原因，是由於多數預算以任務順利為由，僅於國會的機密會議揭露，可能不符預算公開透明之法理原則，因此要求國防部需先向立法院外交國防委員會提出相關專案報告，並經同意後，才能動支被凍結的預算。

江啟臣表示，為什麼預算要公開透明？因為國防採購，就曾發生不少弊案。作為中華民國的立法委員，他支持強化國防、捍衛國家，然而同時，也必須為人民的納稅錢做好把關。

江啟臣表示，凍結預算，並不是擋潛艦國造。如果民進黨認為立委凍結預算就是向中共投降，那很諷刺的是，蘇貞昌口中的「投降叛徒」其實就在民進黨中央裡，現擔任民進黨國際部主任的立委羅致政，去年就與立委王定宇、蔡適應、趙天麟和林昶佐，以海軍對潛艦建造進度掌握不足，部分裝備未取得國外輸出許可為由，提案凍結潛艦國造10億元，這不是民進黨口中的投降，什麼才是投降？

江啟臣說，潛艦國造是馬總統任內提出的重大國策，蔡總統延續執行，顯示潛艦國造擁有國內高度共識。民進黨一而再再而三的在這個議題上，以「投降主義」來質疑在野黨，民進黨的抹黑奧步，把政黨立場不同無限上綱成意識形態，正是蔡總統蔡主席三天前演說所批評的對象。

江啟臣表示，如果民進黨仍要指稱凍結預算是投降，那他就要請問，當初擋採購國際疫苗的綠營委員們，包括現在全黨在救的陳柏惟又該如何評價？根本就是謀財害命、禍國殃民。

民進黨 江啟臣 潛艦

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