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台灣還是中華民國？ 綠營說不出的悲哀？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
無法成為台灣、只能做中華民國是民進黨說不出的悲哀。（網路截圖）
無法成為台灣、只能做中華民國是民進黨說不出的悲哀。（網路截圖）

一面青天白日滿地紅的國旗，讓民進黨官員舉也不是、不舉也不是。駐德代表謝志偉在國慶日的一篇臉書貼文引發軒然大波，文中提到，國旗之所以紅，是因為「一邊舉一邊吐血」，讓網友嘆道：「執政 6 年了，連國家的名字是台灣都不敢主張」，可說是支持者心中卡著最痛也最惱人的一根刺。

拿國旗想吐血

駐德代表謝志偉在國慶日的一篇臉書貼文引發軒然大波，其文中提到，「『我們』手上所舉的『你們』的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅」的原因，是因為「『我們』一邊舉一邊吐血」。

謝志偉一番言論引發國民黨立委的不滿，更嘲諷其發言已與總統蔡英文的國慶演說理念背道而馳，PTT 也有一派網友也怒批謝「不適任」、「這麼情緒化 難怪外交完全沒進展」、「這傢伙叛國了吧？這跟造反內亂有差別嗎？」

深綠網友表支持

然而，總統府對謝志偉的一番話卻以「他有一顆熱愛國家、為國家打拚的心」回應，且 PTT 上也有另一派網友群起支持謝志偉，直呼「沒人敢講，但他敢講」、「中華民國已死是事實」、「在外站做的本來是要有這種戰狼氣質，才可能跟國內的高層同步作戰，大使這樣做到讓國內的藍營支持者氣到生煙，才是真正稱職的外交官」等。

從網友的回應來看，謝志偉的發言恐怕是台灣深綠族群「心中最痛的一塊」。這種情懷近似於先總統李登輝所謂的「台灣人的悲哀」，是一種「身為『台灣人』，卻無法成為台灣國」。對於這些族群來說，台灣就是台灣，而不是從中國大陸帶來 110 年歷史的「中華民國」、是在台灣島的本土落地生根的新政治體，只是無奈，得不到對岸的接納、舉世的認同。

謝熱愛的是「台灣人」

這番台獨說法若直接端上檯面，顯然會成為「兩國論」的論調，不只中國無法接受，美國也不見得支持，因此支持者既無法拋棄舊有的國旗與中華民國的象徵，重新建立新的符號，只能「忍痛」在國際場合上，舉起想要拋棄、卻又不能拋棄的「中華民國」國旗，在心裡「吐血」，卻又不能說。

此外，在對謝志偉的言論表達不滿的網友中，也有人質疑「原來總統府還能判斷誰愛國啊?」至此總統府想表達的「愛國」恐怕已經不是指「中華民國」，而是一直以來不敢聲張的「台灣國」的「台灣人」，是在民進黨認同的 72 年歷史間，產生民族主義與本土意識的那一群「台灣人」。如果這樣的悲哀能成為全民共識也好，如果不能，孤臣孽子的心情又有誰解？

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謝志偉 國旗

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