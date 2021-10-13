反擊鄭麗文！民進黨立委串連挺蘇貞昌護台灣

國民黨立委鄭麗文昨天在立院總質詢時向行政院長蘇貞昌嗆聲「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇貞昌則回擊「不會像妳這麼不要臉」，民進黨多名立委今天在臉書發文，並以「挺蘇揆護主權」以及「守護台灣絕不投降」為共同hashtag，表達「力挺蘇揆護台灣」。

鄭麗文一番發言引發綠營眾怒，民進黨由南到北多位立委串連，包括周春米、許智傑、吳思瑤、賴品妤、何志偉、張廖萬堅、黃國書、林宜瑾、郭國文等，都發文力挺並表示，除了挺蘇貞昌外，也是對於投降言論的抗議。

周春米等人指出，中共近年來不斷地挑釁台灣、並且亟力打壓台灣參與國際事務，不論是蔡總統、蘇院長、國防人員、外交同仁等，無不全力捍衛台灣主權不受侵犯。蔡總統於國慶日提出四大堅持，更是台灣人的共同信念，面對中共的文攻武嚇，我們絕不示弱，並會繼續勇敢建構「刺蝟台灣」。