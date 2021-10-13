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影／綠委翻出鄭麗文參加「台灣建國」 諷「時空錯亂」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文當年參加「台灣建國」聚會影片被綠委翻出。圖／取自莊瑞雄臉書
國民黨立委鄭麗文當年參加「台灣建國」聚會影片被綠委翻出。圖／取自莊瑞雄臉書

國民黨立委鄭麗文昨天在立院總質詢時向行政院長蘇貞昌嗆聲「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇貞昌則回擊「不會像妳這麼不要臉」，綠委今天紛紛在臉書貼出鄭麗文當年參加「台灣建國」聚會的影片，喊出要建立自己的國家，反諷說「深刻感受到什麼叫時空錯亂」、「當年的鄭麗文，多有骨氣阿！」

民進黨立委羅致政今天在臉書指出，看到數十年前的影片，獨派的鄭麗文慷慨激昂地大喊「我們要建立自己的國家」，對照昨日，擔任國民黨不分區立委的鄭麗文氣急敗壞地怒駡蘇貞昌院長，「真的深刻感受到什麼叫『時空錯亂』、『精神錯亂』」

「當年的鄭麗文，多有骨氣阿！」莊瑞雄也在臉書貼出影片指出，鄭麗文當時說「我們大家都是真正的台灣人，我們唯有大家團結起來，站在一起，靠自己的力量，我們才有可能有翻身的一天，我們才有可能推翻國民黨這個暴政，建立一個我們自己的國家。」、「有一天我們要建立我們自己的國家！有一天我們要使台灣建立一個真正民主的國家！」

鄭麗文過去曾代表民進黨參選國大代表，民進黨立委管碧玲今天也在臉書分享鄭麗文當年參選的募款餐會單，並表示「歷史的拾荒者，留下這一頁」。

鄭麗文 民進黨 蘇貞昌

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