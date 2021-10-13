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被蔡英文批情緒發言 鄭麗文：我退民進黨也是剛好而已！

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「袂見笑」後，衝到備詢台前要求道歉。記者曾學仁／攝影
國民黨立委鄭麗文（右）聽到蘇揆（左）罵「袂見笑」後，衝到備詢台前要求道歉。記者曾學仁／攝影

國民黨立委鄭麗文昨質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發言語衝突。兼任民進黨主席的蔡英文總統下午在中常會上力挺蘇貞昌，鄭麗文傍晚反批，今天台灣會如此的沉淪，沒有道德是非就是因為有民進黨這樣只為了選票利益、貪圖官位，「我退出也是剛好而已！」

蔡總統在中常會上力挺蘇貞昌，表示強調情緒的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平，相信這不是台灣人民所樂見。

鄭麗文說，感謝連疫情走了800多條人命都神隱、尊貴的蔡總統，為了區區一個在野黨國會議員，做出這麼快速的回應。回顧上周杯葛行政院時，民進黨高舉「報告備詢 正面對決」、「逃避質詢 無理取鬧」，周二總質詢的時候，蘇貞昌為什麼沒辦法正面對決她的問題，還要不斷跳針逃避質詢？

鄭麗文說，她要政府考量兩岸軍力懸殊，增加軍購、保家衛國，哪裡不對？和蘇後面的發言有何關聯？這樣囂張跋扈傲慢無知的蘇貞昌就這樣藐視國會，更不要說在場的立法院副院長蔡其昌，原本應該維持議事程序、秩序的時候又在哪裡？放任官員在民意殿堂汙辱在野黨，將選舉的政治言語帶來議事殿堂。

鄭麗文說，蔡英文還反指控委員「情緒發言」，請問蔡總統有看過完整版質詢嗎？看過的人都知道情緒發言的是蘇貞昌，駐德代表汙辱國旗怎麼不見蔡講話？今天台灣會如此的沉淪，沒有道德是非，就是因為有民進黨這樣只為了選票利益、貪圖官位，她退出也是剛好而已，「這種黨，就是爛在蔡英文和蘇貞昌這種人手上。」

蘇貞昌 鄭麗文 民進黨 蔡英文

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