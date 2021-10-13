快訊

BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交部感謝美國 重申對台堅定安全承諾

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行線上新聞說明會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行線上新聞說明會直播畫面

外交部發言人歐江安今表示，面對中國大陸近數周以來對台灣的恫嚇威脅，我方感謝美國政府多次重申對台灣堅定的安全承諾；政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安指出，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值；我戰略地位對於維護國際社會的和平與穩定，扮演不可或缺的角色。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）12日在記者會談到台灣議題，重申對台支持堅若磐石，並在台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證，以及台灣保證法等重要文件的指導下，持續實施「一中政策」，維持與台灣的非官方關係。

歐江安指出，外交部注意到普萊斯於美東時間12日在例行記者會上指出，美國政府將持續依循《台灣關係法》、「六項保證」、《台灣保證法》等相關文件，與台灣加強往來；且美方已據以修改對台交往準則，以更加反映台美關係的拓展與深化。

外交部歡迎普萊斯重申，美國對台灣的承諾是「堅若磐石」，並指出台灣是先進的民主政體、美國關鍵的經濟與安全夥伴。

歐江安並說，美方也用具體行動加強與台灣互動與合作；例如，美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿費南德茲（José Fernandez）與我駐美國代表蕭美琴大使於12日會面，討論持續推動台美「經濟繁榮夥伴對話」的必要性，進一步深化台美經濟夥伴關係。

美國 外交部

延伸閱讀

台海情勢升高 美國務院重申：對台灣的支持「堅若磐石」

「哈佛北京書院」明年遷至台北 外交部：沒言論審查學習最有效

岸田盼兩岸對話解決 外交部：感謝日政府關注台海局勢

拜登同意遵守「台灣協議」？外交部：美對台政策不變

相關新聞

被蔡英文批情緒發言 鄭麗文：我退民進黨也是剛好而已！

國民黨立委鄭麗文昨質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發言語衝突。兼任民進黨主席的蔡英文總統下午在中...

謝志偉稱舉國旗吐血 柯文哲：我只要求他真吐出血來

駐德代表謝志偉在國慶日當天拿著「台灣獨立」旗幟拍照，並在臉書發文，稱他一邊舉中華民國國旗、一邊吐血，今天又點國民黨，指國...

影／綠委翻出鄭麗文參加「台灣建國」 諷「時空錯亂」

國民黨立委鄭麗文昨天在立院總質詢時向行政院長蘇貞昌嗆聲「我怕到時候投降的第一個是你，第二個是蔡英文」，蘇貞昌則回擊「不會...

外交部感謝美國 重申對台堅定安全承諾

外交部發言人歐江安今表示，面對中國大陸近數周以來對台灣的恫嚇威脅，我方感謝美國政府多次重申對台灣堅定的安全承諾；政府將持...

蘇貞昌辱駡鄭麗文不要臉 王鴻薇：政壇老狐狸充滿算計

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，反罵立委鄭麗文「不要臉」。 對此，國民黨台北市議員王鴻薇今在臉書表示，蘇貞昌竟然故意激怒鄭...

【重磅快評】蘇貞昌罵人叛徒 綠營茶壼風暴遲早掀開

行政院長蘇貞昌昨天在立法院總質詢罵在野黨女立委鄭麗文「袂見笑﹙不要臉﹚」，國會殿堂前所未見；今天，他加碼再罵鄭麗文是「叛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。