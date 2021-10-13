外交部感謝美國 重申對台堅定安全承諾

外交部發言人歐江安今表示，面對中國大陸近數周以來對台灣的恫嚇威脅，我方感謝美國政府多次重申對台灣堅定的安全承諾；政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

歐江安指出，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值；我戰略地位對於維護國際社會的和平與穩定，扮演不可或缺的角色。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）12日在記者會談到台灣議題，重申對台支持堅若磐石，並在台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證，以及台灣保證法等重要文件的指導下，持續實施「一中政策」，維持與台灣的非官方關係。

歐江安指出，外交部注意到普萊斯於美東時間12日在例行記者會上指出，美國政府將持續依循《台灣關係法》、「六項保證」、《台灣保證法》等相關文件，與台灣加強往來；且美方已據以修改對台交往準則，以更加反映台美關係的拓展與深化。

外交部歡迎普萊斯重申，美國對台灣的承諾是「堅若磐石」，並指出台灣是先進的民主政體、美國關鍵的經濟與安全夥伴。

歐江安並說，美方也用具體行動加強與台灣互動與合作；例如，美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿費南德茲（José Fernandez）與我駐美國代表蕭美琴大使於12日會面，討論持續推動台美「經濟繁榮夥伴對話」的必要性，進一步深化台美經濟夥伴關係。