蘇貞昌辱駡鄭麗文不要臉 王鴻薇：政壇老狐狸充滿算計

行政院長蘇貞昌在立法院備詢時，反罵立委鄭麗文「不要臉」。 對此，國民黨台北市議員王鴻薇今在臉書表示，蘇貞昌竟然故意激怒鄭麗文之後，用辱罵「不要臉」來挑起戰爭對立，蘇貞昌是政壇老狐狸，這段質詢充滿算計，但是套一句蘇貞昌曾經對謝長廷說過的話「轉移焦點也不能改變你執政無能的事實」。

王鴻薇表示，如果還原當天鄭麗文質詢，鄭麗文並沒有以攻擊性或情緒性字眼質詢蘇貞昌，反而是蘇貞昌一直用「你要投降嗎」跳針式的回答而引起鄭麗文不滿回嗆。蘇貞昌立刻就以「不要臉」來攻擊鄭麗文，引發軒然大波。

她說，蘇貞昌的備詢顯然有政治目的，一，這次總質詢從疫苗採購，3+11黑箱，五倍券亂象到物價飛漲，限電危機，失控的特別預算，軍購，兩岸情勢，蘇貞昌都沒法繳出像樣的成績單，最好混掉總質詢的辦法就是挑起政治口水戰。一旦進入政治攻防，就能夠轉移焦點，不回答施政無能問題。

王鴻薇說，蘇貞昌目前面臨黨內權力不穩，從五倍券到宜蘭高鐵設站，蘇貞昌備受正國會和英系的夾殺。鄭麗文是國民黨戰將指標人物，利用辱罵鄭麗文，取得深綠選民的支持。今天，即使是蔡英文都要力挺蘇貞昌，蘇貞昌心裡一定想「看現在黨內誰再敢為難老子」。

王鴻薇表示，蘇貞昌馬上就要面對年底四大公投對他的不信任投票，目前蘇貞昌民調滑落，四大公投一過連院長位子都保不住，現在的荒腔走板，聲嘶力竭「憤然對抗叛徒」這種莫名其妙的情緒性發言，不過是政治保位戰的前哨戰而已。