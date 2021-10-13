林鶴明嗆四堅持非廢話 柯文哲酸：辛苦了領人薪總要做事

蔡英文總統國慶談話「四個堅持」，台北市長柯文哲昨天說，「為什麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我講就是中共同路人？」還說堅持民主自由憲政體制，這不是廢話？民進黨副秘書長林鶴明嗆柯，指蔡總統國慶提「四個堅持」就是一個動作，蔡6年來一直在努力，四堅持非廢話，柯文哲今天再酸，「林鶴明你辛苦了，太為難你了，領人家薪水總是要做點事，這個我還是了解。」

柯文哲今天說，蔡總統的四個堅持內容，實質內容在台灣是最大公約數，他對實質內容沒有意見，但重點不是怎麼講，而是怎麼做。尤其堅持民主自由憲政，但他明明看到是網軍、名嘴、側翼治國，只要是反對她(蔡總統)的，全部被打成中共同路人，這才是問題。

柯說，「還有一點，同樣的實質內容，奇怪，怎麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我講就是中共同路人，我就覺得很奇怪，這不是台灣最大公約數嗎？」

柯文哲說，「我只能說，林鶴明你辛苦了，太為難你了，領人家薪水總是要做事，這個我還是了解。」

另外，對於明年高雄市長選舉，有媒體民調，陳其邁尋求連任，陳其邁支持度在50%以上，贏過國民黨、民眾黨任一人選，柯文哲說，國民黨、民眾黨的市長人選也還沒有擺上去，這個民調做什麼，也看不懂。