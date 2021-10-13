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國民黨基市黨部首拍流標 主委：民進黨不要政黨追殺

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部首拍流標，主委蔡智穎表示，不要政黨追殺。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部首拍流標，主委蔡智穎表示，不要政黨追殺。記者游明煌／攝影

基隆地方法院今天執行國民黨基隆市黨部拍賣作業，有兩筆地上物，一是位義四路的市黨部，一是位七堵的區黨部，底價分別為4975、1790萬元，兩件第一拍都無人投標。國民黨基隆市黨部主委蔡智穎說，不當黨產委員會就是對政黨的追殺，民進黨政府要關注民生經濟和防疫，不是對政黨無情的追殺。

國民黨基隆市黨部主委蔡智穎說，不當黨產委員會就是對政黨的追殺，民進黨政府要關注在民生經濟和防疫這一塊，不是對政黨無情的追殺。這次拍賣雖然流標，但未來勢必要另覓地點辦公，採用租賃的方式，他相信中國民黨民是為人民而生，將結合同志繼續為中華民國努力，為守護土地、人民繼續奮鬥。

蔡智穎表示，目前專職黨工中央派任連他在內只有3位，主委、書記長及總幹事，其他黨工都是義務職，僅提供車馬費。蔡智穎還說，「政治人物可以殘酷，不可以沒有良知」。

基隆地方法院今天執行國民黨基隆市黨部拍賣作業，有兩筆地上物，一是位義四路的市黨部，一是位七堵的區黨部，底價分別為4975、1790萬元，兩件第一拍都無人投標。

市場人士預估，可能要第二、三拍後才會有人出手，因為沒有土地所有權，影響意願。市場人士認為地點很好，位在部立基隆醫院對面，離市中水及廟口夜市也近，仍有可為。

黨部人員指出，國民黨基隆市黨部1967年遷至信義區義四路，七堵區南興路另有七堵區黨部，2棟都是4層樓建築物，兩處占地分別為590、184共774坪。

國民黨基隆市黨部首拍流標，主委蔡智穎表示，不要政黨追殺。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部首拍流標，主委蔡智穎表示，不要政黨追殺。記者游明煌／攝影

基隆 國民黨 不當黨產委員會

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