林佳龍心腹宣布選新北市議員 卓冠廷：這裡是我的根

曾在林佳龍就任台中市長時期擔綱新聞局長要角，卓冠廷今年從美國返台後不斷有消息傳出他將參選明天新北市議員，他今天也正式宣布，要回到自己家鄉，替土樹三鶯鄉親服務，表示土樹三鶯形塑他長大，這裡就是他的根。

卓冠廷1986年出生在鶯歌，國小畢業後到三峽唸國中，他表示，小時候最常爬的鳶山，土城和樹林也是他以前時期成長的生活圈，土樹三鶯就是形塑他長大的地方，是他的根。

卓冠廷指出，他從社會記者社會記者到國會助理，再從台北到台中擔任新聞局長，接著進駐交通部，今年再到美國完成碩士學位，10年社會經驗帶給他歷練跟成長。

經過10年後，他今天正式宣布參加明年新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉，他說，他準備好了，現在回到新北家鄉，腳踏實地出發。

卓冠廷認為，土樹三鶯是即將起飛的新都心，擁有藝術文化、工業工藝、觀光生態的聚落，還有吸引年輕人移入成家的文教特區；他要把人生最精華歲月裡，奉獻給家鄉，他知道他該這麼做。卓冠廷在宣布參選後，明天也將展開首次公開行程，為未來選戰鋪路。