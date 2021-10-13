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謝志偉稱舉國旗吐血 柯文哲：我只要求他真吐出血來

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨要求謝志偉要將中華民國俸祿吐出來，台北市長柯文哲今天則說，「我只是要求他(謝志偉)，真的吐出血來就好。」圖／引用自直播
國民黨要求謝志偉要將中華民國俸祿吐出來，台北市長柯文哲今天則說，「我只是要求他(謝志偉)，真的吐出血來就好。」圖／引用自直播

駐德代表謝志偉在國慶日當天拿著「台灣獨立」旗幟拍照，並在臉書發文，稱他一邊舉中華民國國旗、一邊吐血，今天又點國民黨，指國民黨行徑讓人吐血。國民黨要求謝志偉要將中華民國俸祿吐出來，台北市長柯文哲今天也被問到此事的看法，柯文哲說，「我只是要求他(謝志偉)，真的吐出血來就好。」

另外，對於行政院長蘇貞昌在立法院議場，針對國民黨立委鄭麗文質詢發展核子動力潛艦一事，蘇用台語大罵鄭麗文「不會像你們那麼袂見笑啦！」柯文哲今天說，相對之下，民眾黨立委高虹安在立法院質詢蘇貞昌、陳時中是比較好的模式。

柯文哲說，立委還是準備好數字，明確講哪裡施政不對，用比較理性、務實、科學的態度，做一種實質的辯論，比較有意義，總比丟水球、抗議、杯葛等，那個對國家沒有幫助。

柯文哲 國民黨 謝志偉

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