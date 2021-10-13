讓受性侵者長大追訴 立委盼延長期間

性侵受害者中有高達 65% 未成年，立委將修法拉長民法損害賠償追訴年限，搶救年幼被性侵者的法律權利。民進黨立委周春米、黃世杰、賴品妤認為，年幼的性侵受害者在許多案件中，都是成年後才產生意識，但民法追訴權時限已過，導致被害人無法要求賠償，民法應針對此一特殊狀況、將「10 年」的追訴期限改為「被害人成年後 20 年內」。

長大才知道被侵害

周春米說，雖然譴責性侵犯與性騷擾行為的 Metoo 浪潮讓許多性侵受害者站出來、揭露加害者的惡行，也有部分成功在刑事上得到法院公平的判決，但在民事損害賠償、訴訟上卻往往因為追訴權時效過短，無法得不到應有的賠償，「這是非常不公平的。」

此外，衛福部統計發現，未成年受害者佔性侵受害者中的六成五。黃世杰指出，因為社會、家庭因素，這些受害者往往難以在當下要求究責，甚至還可能非常相信加害人，等長大後才發現自己被侵害，但屆時想究責，法律上的追訴期已過、為時已晚，認為應針對特殊狀況拉長追訴時限。

更改追訴時限規定

為解決追訴時效過短的問題，周春民指出，接下來將針對民法 197 條的條文進行修正，將原本立一項所規定的「所害賠償請求權時效規定在侵權行為發生後的 10 年間不行使而消滅」，修正為「成年後 20 年仍可提出損害賠償的訴訟」，盼能藉此保護被害人。

賴品妤解釋，被害人年幼時即使知道自己受到傷害，也可能因為處於受創陰影、家長的傳統觀念阻攔，導致無法主張自己的權利，且身心復原也是長期過程，因此將年限用成年進行劃分是比較理想的做法，才能給被害人足夠的法律工具，法、德等國已有類似的條例。

不能只靠法定代理人

參與記者會的律師黃莉婷進一步指出，目前民法是以「法定代理人」知悉被害人的受害的時候開始計算追訴時效，但近親與家人間不敢張揚、礙於家族聲譽等因素，無法及時為小孩主張權利，在實務上也看到許多類似案例，「十幾二十件是有的」，希望透過本次修法讓受害者有更足夠的時間來伸張自己的權利。

律師盧偉銘則表示，衛福部提出一萬八千餘件性侵通報案件中，只有 4% 是由法定代理人通報，很多法定代理人、受害孩童「不願意」提出告訴，且孩子可能還不理解事情的本質，較先進的立法中，美國在九零年代就已經有延長消滅時效的規定，台灣已然落後世界 30 年。

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