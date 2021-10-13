快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文力挺蘇貞昌 批鄭麗文情緒性發言

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，昨天發生了行政院長蘇貞昌在備詢時，遭遇到情緒性的質詢，要提醒的是，民主是歡迎不同想法的人來討論激盪，但絕對不是貼標籤或扭曲。

國民黨立委鄭麗文昨天在立法院質詢時，為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，和蘇貞昌起激烈爭執，蘇聽到鄭反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭麗文氣炸要求蘇道歉。

蔡英文今天在常會指出，蘇貞昌領導的行政團隊，在全球疫情下戰戰兢兢，讓台灣守住了一波又一波的疫情，維持國家穩健運作、經濟持續穩定發展，這些都有目共睹。不同政黨，可以基於不同的政策看法，給予更好的建議，這是民主政治、監督制衡的真諦，情緒性的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平，相信這也不是台灣人民所樂見。

蔡英文表示，民主政治政黨之間一定有所競爭，但為了國家，必須以台灣人民的最大公約數為基礎，大家才能在同一條船上，一起往前進。要再一次呼籲，台灣的挑戰很多，在自己人裡面找敵人，無助於國家發展；只有找出彼此的最大公約數，團結起來、尋找共識，台灣才能迎向下一個階段的挑戰。

民進黨發言人顏若芳表示，鄭麗文提到的潛艦案，過去民進黨政府就曾提出潛艦軍購預算，但卻在2004至2006年間，被國民黨用多數優勢杯葛了69次，這些事情國內外媒體都曾報導過；在去年時任國民黨主席江啟臣任內，國民黨立委也提案凍結潛艦國造預算，國民黨這些年阻擋的國防相關預算，列都列不完。

顏若芳指出，除了擋軍購和國防預算外，國民黨還提名去對岸聽國歌的退將吳斯懷擔任立委；馬英九前總統說台灣前途由「兩岸人民」共同決定；現任主席朱立倫對於習近平說「為國家謀統一」時也不敢吭聲，國民黨的兩岸論述總是與對岸唱和，難怪造成國際誤解。

顏若芳說，鄭麗文對國民黨種種「投降行為」，全都視而不見，反而指責努力充實國防的民進黨政府「會先投降」，不知道曾任國民黨文傳會主委的鄭麗文，是失憶還是不願想起？這些都顯示國民黨自稱戰鬥藍，只會內鬥卻對於抵抗外部壓力毫無作為，根本是亂鬥藍。

蔡英文 蘇貞昌 台灣人 鄭麗文

延伸閱讀

影／聲援鄭麗文 朱立倫要求蔡英文表態譴責、蘇揆下台

鄭麗文「投降說」槓蘇貞昌 蔡英文：不要在自己人找敵人

朱立倫挺鄭麗文：蔡英文應捍衛女性尊嚴讓蘇貞昌下台

藍批蘇貞昌侮辱女性應道歉 綠回擊作賊喊抓賊

相關新聞

謝志偉稱舉國旗吐血 柯文哲：我只要求他真吐出血來

駐德代表謝志偉在國慶日當天拿著「台灣獨立」旗幟拍照，並在臉書發文，稱他一邊舉中華民國國旗、一邊吐血，今天又點國民黨，指國...

鄭麗文「投降說」槓蘇貞昌 蔡英文：不要在自己人找敵人

國民黨立委鄭麗文昨於立法院質詢行政院長蘇貞昌軍備議題，對於蘇貞昌問「你是要投降是不是？」鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降...

朱立倫頒獎又抱抱 李乾龍稱「受之有愧」表情略顯尷尬

國民黨主席朱立倫今頒發華夏獎章予前黨秘書長李乾龍、前副秘書長謝龍介、文傳會前主委王育敏、組發會前主委李哲華，感謝他們對黨...

【重磅快評】蘇貞昌罵人叛徒 綠營茶壼風暴遲早掀開

行政院長蘇貞昌昨天在立法院總質詢罵在野黨女立委鄭麗文「袂見笑﹙不要臉﹚」，國會殿堂前所未見；今天，他加碼再罵鄭麗文是「叛...

林鶴明嗆四堅持非廢話 柯文哲酸：辛苦了領人薪總要做事

蔡英文總統國慶談話「四個堅持」，台北市長柯文哲昨天說，「為什麼她(蔡總統)講就是台灣價值，我講就是中共同路人？」還說堅持...

警察業務包山包海 邱顯智籲明確職權行使範圍

警察業務包山包海，時力立委邱顯智今天說，如為防治非洲豬瘟而檢查餿水等業務，不屬於警察職務，甚至可能排擠正常勤務，警察機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。