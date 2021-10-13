朱立倫宣布恢復中山獎學金 另增設孫運璿獎學金

國民黨文傳會主委凌濤轉述今天中常會討論內容，他表示，主席朱立倫宣布恢復中山獎學金，並新增孫運璿獎學金，培育國民黨下一代人才。此外，未來國民黨也會和公益團體合作，只要捐助就能代替繳黨費加入國民黨。

凌濤表示，接下來黨中央的重點規畫包括2022選戰策略小組、國際小組（設立駐美代表處），以及兩岸小組，本周會召開小組會議，包括前陸委會和海基會官員都會是小組成員。

朱立倫也在會中提到，未來的新進黨員，接下來會有同舟計畫，其中一項是透過公益的方式去捐贈，替代繳黨費，即可入黨。凌濤解釋，未來國民黨會與公益團體合作，只要有捐助公益團體就能將捐助金抵用黨費，加入國民黨成為黨員。至於是哪些團體和多少金額，目前還沒核定。

另外，為培育國民黨青年人才，凌濤表示，朱立倫宣布復辦中山獎學金，並新增孫運璿獎學金。過去中山獎學金是以2年為單位申請，2年獎學金260萬元，至於孫運璿獎學金的規模將比照中山獎學金。