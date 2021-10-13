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蔡英文：「四個堅持」並非一人一黨主張 合乎主流民意

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，國慶談話中提及「四個堅持」，這幾天看到在野黨有些不同意見，但這「四個堅持」並不是蔡英文個人、也絕非民進黨一黨的主張，相信這是合乎台灣人民主流民意，符合台灣當前國家的需要。

蔡英文日前在國慶演講中提出「四個堅持」，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。

蔡英文表示，提出「四個堅持」的主張，希望朝野政黨，能夠依循2300萬台灣人民的最大公約數，作為對內運行民主政治、對外團結一致的共同立場，一起來因應國家內外的各項艱鉅挑戰。

蔡英文指出，面對中國的軍事威脅，民進黨政府未曾鬆懈，而即便國際社會的支持力道增加，也不曾冒進挑釁，更善盡我們作為國際社會一員，維護區域和平穩定的責任。

蔡英文表示，要重申台灣絕對不會屈服於壓力，強化國防自主更是政府的當務之急。為了強化台灣的自我防衛能力，政府已經提出特別預算案，目前正在立法院進行審查，要呼籲在野黨一同支持，展現自我防衛的決心。

蔡英文 民進黨 台灣人

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