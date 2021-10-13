淨零城市先行記者會 柯文哲、侯友宜同台少互動
隨著氣候變遷威脅加劇，2050淨零排放(Net zero)是全球氣候行動的必修課，即將在11月登場的全球氣候峰會（COP 26）則是《巴黎氣候協定》後首次檢視全球減碳規劃。臺灣也必須更密切結合中央政策方向與地方減碳工作。綠色和平與《今周刊》10月13日於TICC台北國際會議中心，共同舉辦臺灣城市淨零承諾記者會暨臺灣淨零城市先行論壇，邀請民間團體與地方首長，呼籲臺灣全面加速減碳腳步。
台灣淨零城市先行記者會，邀請綠色和平東亞分部執行總監施鵬翔、立法院聯合國永續發展目標策進會會長蔡其昌，以及台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與高雄副市長羅達生出席，共同見證台灣氣候關鍵行動，實現城市淨零行動。
活動開始前，台北市長柯文哲先行到場坐定位，後到的新北市長侯友宜進場，趨前向先到的來賓一ㄧ循序致意，到柯文哲前，柯即以手勢讓侯就位，兩人同台直到活動結束無互動。
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