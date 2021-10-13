影／聲援鄭麗文 朱立倫要求蔡英文表態譴責、蘇揆下台

國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上，針對行政院長蘇貞昌昨天在立法院與國民黨立委鄭麗文互嗆一事表示，蘇貞昌不僅應該道歉，更應該下台負責，他並要求蔡英文總統表態譴責蘇貞昌。

國民黨今天在中常會上，由主席朱立倫親自致贈前秘書長李乾龍實踐二等獎章，以及前副秘書長謝龍介、前主委李哲華、王育敏等人華夏二等獎章。針對昨天蘇揆與鄭麗文對於國家主權議題的爭執，朱立倫不僅在致詞時痛批蘇揆，在回答記者提問時更再次重砲抨擊蘇貞昌。

朱立倫表示，鄭麗文的質詢內容都是針對核子潛艦的問題，作為一個行政院長，應該是政策性的答覆，而非情緒發言，更不該汙辱國會議員。