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鄭麗文「投降說」槓蘇貞昌 蔡英文：不要在自己人找敵人
國民黨立委鄭麗文昨於立法院質詢行政院長蘇貞昌軍備議題，對於蘇貞昌問「你是要投降是不是？」鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文總統」，雙方因此爆發激烈爭執。據轉述，蔡英文今在民進黨中常會中表示，無法接受情緒性發言，大家都在同一條船上，「不要在自己人裡面找敵人」。
據轉述，蔡英文表示，國慶談話中提及的四個堅持，是台灣主流民意，不是一個黨或個人的主張，任內將用這四個堅持推動國政，她也呼籲，對於行政院提出軍購特別條例，希望朝野能夠支持通過。
對於蘇貞昌與鄭麗文因「投降說」爆發爭執，蔡英文在會中也提到，民主時代歡迎不同聲音，蘇貞昌在疫情嚴重時，還可以穩定內閣團隊往前走，很不簡單，對於情緒性發言無法接受，大家都在同一條船上，「不要在自己人裡面找敵人」。
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