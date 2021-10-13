快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

4千萬人命與10億歐元：國際該不該「捐錢」給阿富汗？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫頒獎又抱抱 李乾龍稱「受之有愧」表情略顯尷尬

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫與國民黨前秘書長李乾龍。記者杜建重／攝影
國民黨主席朱立倫與國民黨前秘書長李乾龍。記者杜建重／攝影

國民黨主席朱立倫今頒發華夏獎章予前黨秘書長李乾龍、前副秘書長謝龍介、文傳會前主委王育敏、組發會前主委李哲華，感謝他們對黨的貢獻；不過，李乾龍在致詞時對此表示「受之有愧」，但強調未來黨需要的時候還是會為黨鞠躬盡瘁。最後朱立倫主動擁抱李乾龍，李表情略顯尷尬。

朱立倫表示，今天頒發實踐獎章與華夏獎章給黨內貢獻最大的。國民黨在遭遇最大困難、最辛苦狀況下，李乾龍協助前主席江啟臣，為黨過去一年半中犧牲奉獻，實在撐起國民黨所有工作，他必須以感恩心情謝謝李乾龍對黨的奉獻。

朱立倫說，李乾龍出生基層，曾三重市長、新北市民政局長、新北市黨部主委，再到中央黨部秘書長，每一個工作都全力以赴，一切以黨為最重要中心，以全黨的成功、全黨的勝利為最重要的勝利，犧牲奉獻精神值得每一位同志效法，他已經敦聘李乾龍為國民黨中央評議委員會主席團主席。

李乾龍說，感謝朱立倫給予他這麼高的榮譽，「我受之有愧」，現在在同樣場地換了不同位置，第一次上台有點緊張。他說，在中央黨部1年6個月，歷經罷韓、議長和市長補選，足足在高雄待了2個月，血糖掉到240自己都不知道，在前議長家裡面跌倒，右手韌帶4條斷3條，後來終於把議長保住，但很遺憾，市長補選失敗。但市長補選選前之夜，3萬多人在滂沱大雨下不離不棄令他感動。

李乾龍說，後來經過王浩宇、黃捷罷免案，終於把不適任的人罷免掉。歷經這麼幾次，在最艱困狀況下，國民黨中央還是全力以赴，這一年辦經歷很多美麗的戰役。恭喜朱立倫獲得大多數黨員支持、扛下重責，他雖然卸下秘書長位置，但是終身黨員，未來黨需要的時候還是會為黨鞠躬盡瘁。

李乾龍 朱立倫

延伸閱讀

朱立倫挺鄭麗文：蔡英文應捍衛女性尊嚴讓蘇貞昌下台

周四接手國民黨智庫 朱立倫：組影子內閣做好執政準備

罵鄭麗文不要臉 朱立倫：蘇貞昌失控應道歉

民進黨：朱立倫導正反美路線 是改善關係最實質方法

相關新聞

鄭麗文「投降說」槓蘇貞昌 蔡英文：不要在自己人找敵人

國民黨立委鄭麗文昨於立法院質詢行政院長蘇貞昌軍備議題，對於蘇貞昌問「你是要投降是不是？」鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降...

朱立倫頒獎又抱抱 李乾龍稱「受之有愧」表情略顯尷尬

國民黨主席朱立倫今頒發華夏獎章予前黨秘書長李乾龍、前副秘書長謝龍介、文傳會前主委王育敏、組發會前主委李哲華，感謝他們對黨...

蔡英文：「四個堅持」並非一人一黨主張 合乎主流民意

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文會中表示，國慶談話中提及「四個堅持」，這幾天看到在野黨有...

淨零城市先行記者會 柯文哲、侯友宜同台少互動

隨著氣候變遷威脅加劇，2050淨零排放(Net zero)是全球氣候行動的必修課，即將在11月登場的全球氣候峰會（COP...

影／聲援鄭麗文 朱立倫要求蔡英文表態譴責、蘇揆下台

國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上，針對行政院長蘇貞昌昨天在立法院與國民黨立委鄭麗文互嗆一事表示，蘇貞昌不僅應該道歉，更...

民進黨民調：95%民眾支持台灣前途由台灣人決定

蔡英文總統在國慶講話提到四個堅持，民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨秘書長林錫耀指出，黨針對四個堅持做出民調， 第一中華民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。