朱立倫頒獎又抱抱 李乾龍稱「受之有愧」表情略顯尷尬

國民黨主席朱立倫今頒發華夏獎章予前黨秘書長李乾龍、前副秘書長謝龍介、文傳會前主委王育敏、組發會前主委李哲華，感謝他們對黨的貢獻；不過，李乾龍在致詞時對此表示「受之有愧」，但強調未來黨需要的時候還是會為黨鞠躬盡瘁。最後朱立倫主動擁抱李乾龍，李表情略顯尷尬。

朱立倫表示，今天頒發實踐獎章與華夏獎章給黨內貢獻最大的。國民黨在遭遇最大困難、最辛苦狀況下，李乾龍協助前主席江啟臣，為黨過去一年半中犧牲奉獻，實在撐起國民黨所有工作，他必須以感恩心情謝謝李乾龍對黨的奉獻。

朱立倫說，李乾龍出生基層，曾三重市長、新北市民政局長、新北市黨部主委，再到中央黨部秘書長，每一個工作都全力以赴，一切以黨為最重要中心，以全黨的成功、全黨的勝利為最重要的勝利，犧牲奉獻精神值得每一位同志效法，他已經敦聘李乾龍為國民黨中央評議委員會主席團主席。

李乾龍說，感謝朱立倫給予他這麼高的榮譽，「我受之有愧」，現在在同樣場地換了不同位置，第一次上台有點緊張。他說，在中央黨部1年6個月，歷經罷韓、議長和市長補選，足足在高雄待了2個月，血糖掉到240自己都不知道，在前議長家裡面跌倒，右手韌帶4條斷3條，後來終於把議長保住，但很遺憾，市長補選失敗。但市長補選選前之夜，3萬多人在滂沱大雨下不離不棄令他感動。

李乾龍說，後來經過王浩宇、黃捷罷免案，終於把不適任的人罷免掉。歷經這麼幾次，在最艱困狀況下，國民黨中央還是全力以赴，這一年辦經歷很多美麗的戰役。恭喜朱立倫獲得大多數黨員支持、扛下重責，他雖然卸下秘書長位置，但是終身黨員，未來黨需要的時候還是會為黨鞠躬盡瘁。