民進黨民調：95%民眾支持台灣前途由台灣人決定

蔡英文總統在國慶講話提到四個堅持，民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨秘書長林錫耀指出，黨針對四個堅持做出民調， 第一中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有84%民眾支持觀點；第二，台灣前途由誰決定？95%支持由台灣人民決定，這兩題非常清楚。

蔡英文總統在中常會指出，國慶日提出四個堅持，合乎台灣主流民意，不會在壓力下屈服，也請行政部門提出軍購特別條例，希望朝野支持通過預算。另外針對行政院長蘇貞昌昨天在立院遭受不理性質詢，希望台灣是最大公約數，不要在內部找敵人，不要用情緒質詢，也肯定蘇院長的兢兢業業。

立法院黨團總召柯建銘指出，黨團今也發表聲明，對國民黨立委製造衝突、羞辱蘇院長，給予最大譴責，總統的四個堅持踩到國民黨痛處，質詢過程才會出現衝突。

據轉述，林錫耀今在中常會中公布民調顯示，共有84%民眾支持蔡總統此論述，不支持則為9.6%。針對蔡總統四個堅持中的「中華民國台灣」前途須遵循全體台灣人民意志，民調顯示共有95.1%民眾支持，至於由全體中國人決定，則僅有2.3%。林錫耀表示，希望台灣內部可以凝聚最強大共識，共同對外。