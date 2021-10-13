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國慶日誰過得不開心？ 高思博細數奇怪現象

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉書直播，細數國慶日奇怪現象。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在臉書直播，細數國慶日奇怪現象。圖／擷取畫面

國民黨中常委高思博在臉書直播中表示，國慶是普天同慶的日子，但今年卻出現了好像有些人過得不開心？他細數奇怪的現象，認為是執政黨不肯面對歷史的真實，正把台灣帶入更大的險境，值得國人深思與警惕。

高思博在臉書直播中分析蔡英文擔任總統六年來的國慶致詞差異，覺得內容都大同小異，今年讓人耳目一新處在於提出4個堅持，其中「堅持中華人民共和國、中華民國互不隸屬」，為首的發言，但更勁爆的是數次提到中華民國政府遷台72年歷史，而與中華人民共和國相提並論，政壇評論為「新版兩國論」。

他從邏輯上剖析，4個堅持與72年歷史的說詞互有關聯，基本上是蔡總統不承認1949年以前的中華民國和中華人民共和國，有意進行切割，進而不承認1947年頒布的憲法，為她正在發起的憲改工程，鋪排了正當性的背景。

高思博說，對今年國慶更不開心的應該是駐德國代表謝志偉，因為謝志偉在國慶日當天高舉台獨旗幟，還說出看到紅色的國旗會吐血的公開談話，轟動國際媒體。

高思博認為，同屬綠營的謝志偉、蔡英文政治立場截然不同，蔡為民選產生，為了謀求政治發展，對中華民國再不開心，仍須百般配合，國慶致詞多次提及中華民國；謝志偉為政府所指派，若不認同青天白日滿地紅，大可拒絕就任，甚至無須在國旗之前宣誓「報效國家」，如今公然詆毀代表國家的國旗，明顯違反了宣誓的相關法令。但總統府對於謝這段作為的回應竟是「不做評論」。

他說，我國和美國近來互動頻繁，台灣的地位日益敏感，引發國際媒體的高度關注，密集報導各種政治訊息，如外傳陸戰隊員秘密駐紮台灣，培訓我國軍戰技，主管的國防部低調回應，外交部卻高調嗆聲，刻意渲染輿論；加上這次「新版兩國論」風潮的推波助瀾，高思博表示，若政府再藉由社會力量的掩護，繼續操弄顛覆中華民國的憲法內涵，或許大家就要有戰鬥的準備了。

國慶 高思博

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