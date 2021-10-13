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公文「國曆」改為「公元」 羅致政：與去中無關

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委羅致政。本報資料照片
民進黨立委羅致政。本報資料照片

民進黨立委羅致政近日提案修「公文程式條例」，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，被外界質疑「去中」。羅致政今天指出，跟「去中」無關，不用無限上綱或用意識形態解讀，否則中華人民共和國也是去中，因為他們也是用公元暦。

羅致政說，全球化之下，全面使用公元紀年是接軌國際的必要做法，愈是國際交流、合作愈多的個人、團體、企業、政府部會，愈了解使用公元的必要性與方便性。政府的公文書不要成為拖累台灣國際化的束縛跟包袱，甚至成為一國兩制：民間用公元，政府用國暦。然後政府為了接軌國際又夾註西元，多此一舉。

羅致政說，事實上，政府的許多公文書也有單純使用公元，例如護照、國際駕照等，證明現實上的需要，世界上99%以上的國家都是使用公元曆，足見其內外使用的共通性與必要性。

羅致政 駕照 民進黨

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