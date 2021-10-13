快訊

AZ再到貨136萬 陳時中：滿足所有AZ第二劑接種者

本土確診連二日+0！境外4例來自菲、美、印尼　

帛琉總統惠恕仁親歡送 周民淦將接任亞太司長

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐帛琉大使周民淦（左1）將接任亞太司長，帛琉總統惠恕仁（左2）等人出席歡送酒會。圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書
駐帛琉大使周民淦（左1）將接任亞太司長，帛琉總統惠恕仁（左2）等人出席歡送酒會。圖／取自中華民國駐帛琉大使館臉書

帛琉大使周民淦將返台接任亞太司司長，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、參議長包和康（Hokkons Baules）、眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）等人12日共同歡送周民淦。

據外交部人事資訊，現亞太司長曾瑞利將接任南部辦事處處長；將由駐斐濟代表黎倩儀接駐帛琉大使，前駐諾魯大使周進發派駐斐濟。

我駐帛琉大使館今在臉書發文指出，12日舉行酒會歡送周民淦，包括帛琉副總統席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）、日本駐帛琉大使Akira Karasawa、澳洲駐帛琉大使Richelle Turner等人皆出席。

惠恕仁等人致詞時肯定台帛在基礎建設、醫療、農業、教育、文化、觀光、體育等各領域的合作成果，並認為台帛邦誼將在良好基礎上持續向前邁進。

我駐帛琉大使館7日舉辦中華民國110年國慶酒會，惠恕仁在酒會宣布，帛琉政府已頒布新的衛生法令，正式將台灣的高端疫苗與其他獲得世界衛生組織（WHO）及美國食品藥物管理局（FDA）所認證的疫苗，同時列為帛琉所承認的疫苗；惠恕仁並當場將這一新的法令影本親手交給周明淦。

帛琉 惠恕仁 高端疫苗

延伸閱讀

嘉縣議會國民黨團質詢翁章梁 批疫苗、台鐵水上大平台

大安區夫妻疑接種過期AZ疫苗 北市衛生局澄清

北市疫苗過期仍照打？ 衛生局急澄清：上傳時誤植批號

高雄帛琉旅遊泡泡研商中 陳其邁：只欠東風

相關新聞

謝志偉國旗告白風波 藍委：蔡政府用公帑聘用的棋子側翼

駐德代表謝志偉日前在國旗告白的發言、華視總經理莊豐嘉稱中華民國為幽靈國，引發藍營不滿抨擊。國民黨立委賴士葆抨擊，這兩人都...

制衡權力傲慢 人民會教訓蘇貞昌及民進黨政府

蔡英文總統任命的行政院長蘇貞昌在立法院總質詢罵在黨立委「袂見笑﹙不要臉﹚」，引發爭議，備詢閣揆罵質詢國會議員「不要臉」，在民主國家都是情理難容，蘇貞昌政治性格鮮明，從「衝衝衝」到「脫韁之馬」，愛生氣氣、愛吵架的院長是得不到民心。

「四堅持、兩國論」秀主權肌肉 蔡總統創第二任期國慶聲量高峰

中華民國110年國慶大典過後，蔡英文總統網路聲量明顯大增，10月9日20,908筆，國慶日激增至95,420筆，是全國政治人物口碑排行位居第二名（第一名陳柏惟）。今年蔡英文總統的國慶演說主題為「共識化分歧、團結守台灣」，主要內容包括兩岸、國際、內政共有五部分。

公文「國曆」改為「公元」 羅致政：與去中無關

民進黨立委羅致政近日提案修「公文程式條例」，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，被外界質疑「去中」。羅致政今天指出，跟...

帛琉總統惠恕仁親歡送 周民淦將接任亞太司長

駐帛琉大使周民淦將返台接任亞太司司長，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、參議長包和康（Hokk...

華僑、台民眾國慶觀點不同？童振源：僑胞對台都很支持

駐美代表蕭美琴日前稱在美華僑慶祝國慶的觀點，可能與台灣民眾有點不一樣，引藍營立委質疑；僑委會委員長童振源今回應此事表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。