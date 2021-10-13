帛琉總統惠恕仁親歡送 周民淦將接任亞太司長

駐帛琉大使周民淦將返台接任亞太司司長，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）、參議長包和康（Hokkons Baules）、眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）等人12日共同歡送周民淦。

據外交部人事資訊，現亞太司長曾瑞利將接任南部辦事處處長；將由駐斐濟代表黎倩儀接駐帛琉大使，前駐諾魯大使周進發派駐斐濟。

我駐帛琉大使館今在臉書發文指出，12日舉行酒會歡送周民淦，包括帛琉副總統席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）、日本駐帛琉大使Akira Karasawa、澳洲駐帛琉大使Richelle Turner等人皆出席。

惠恕仁等人致詞時肯定台帛在基礎建設、醫療、農業、教育、文化、觀光、體育等各領域的合作成果，並認為台帛邦誼將在良好基礎上持續向前邁進。

我駐帛琉大使館7日舉辦中華民國110年國慶酒會，惠恕仁在酒會宣布，帛琉政府已頒布新的衛生法令，正式將台灣的高端疫苗與其他獲得世界衛生組織（WHO）及美國食品藥物管理局（FDA）所認證的疫苗，同時列為帛琉所承認的疫苗；惠恕仁並當場將這一新的法令影本親手交給周明淦。