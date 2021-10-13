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華僑、台民眾國慶觀點不同？童振源：僑胞對台都很支持

聯合報 / 記者張加／即時報導
僑委會委員長童振源今出席「2021海外華文媒體報導大獎」頒獎典禮。記者張加／攝影
僑委會委員長童振源今出席「2021海外華文媒體報導大獎」頒獎典禮。記者張加／攝影

駐美代表蕭美琴日前稱在美華僑慶祝國慶的觀點，可能與台灣民眾有點不一樣，引藍營立委質疑；僑委會委員長童振源今回應此事表示，在美僑胞對中華民國及對自由民主台灣的支持都很真誠與熱烈，相信在這方面應該沒有不一樣。

關於哈佛北京書院移至台北，童振源表達非常歡迎，他並說，學語言不是單純語言，而是一種價值的傳承，台灣有最民主、最自由的社會；相信他們到台灣時，一定會感到非常自由、舒適學習華語文。

「2021海外華文媒體報導大獎」今舉行頒獎典禮，童振源會後受訪，被問及是否同意蕭美琴的說法，童振源說，他不清楚，這要問蕭美琴，因為蕭在場跟僑胞的了解會比較直接一點；童振源接著說，國慶剛結束，看到全球僑胞對台灣都非常支持，相信對未來台灣在國際上發聲，會有很大幫助。

記者追問童，就他所知，在美華僑慶祝國慶的觀點與台灣民眾是否有所不同；童振源回應，他9月赴美近20天，僑胞對於中華民國以及對於自由民主台灣的支持，應該是非常真誠，非常熱烈，所以相信在這方面應該沒有不一樣的地方。

蕭美琴於美東時間10日參加由美京中華會館舉辦的升旗典禮，她致詞表示，感謝中華會館和僑界支持民主自由的中華民國台灣，雖然很多在美華僑在慶祝國慶的觀點，可能和住在台灣的民眾有點不太一樣。國民黨立委陳以信質疑蕭美琴的說法，請蕭把話說清楚。

僑委會指出，今年「海外華文媒體報導大獎」比去年更受關注，共收到20個國家地區、253件參賽作品，經學者專家評審後遴選出49件入圍作品；本報系世界日報多件作品入圍，其中紐約總社「在華埠消費送免費理髮－這家理髮店好熱血」獲得華人社區服務報導獎。

童振源 蕭美琴 國慶

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