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影／國民黨基隆市黨部底標為4975萬元 首拍沒人投流標

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影

基隆地方法院今天執行國民黨基隆市黨部拍賣作業，有兩筆地上物，一是位義四路的市黨部，一是位七堵的區黨部，底價分別為4975、1790萬元，兩件第一拍都無人投標。市場人士預估，可能要第二、三拍才會有人出手。

黨部人員指出，國民黨基隆市黨部1967年遷至信義區義四路，七堵區南興路另有七堵區黨部，2棟都是4層樓建築物，兩處占地分別為590、184共774坪。

今天上午民事執行處共拍賣38件標的物，其中有兩筆國民黨基隆市黨部地上物，一是位義四路的市黨部，一是位七堵的區黨部，底價分別為4975、1790萬元，兩件第一拍都無人投標。黨部人員也到法院關心。據傳有業者要投標做長照中心，但最後沒有人投標。

據黨工指出，國民黨存在銀行的資金遭不當黨產處理委員會「凍結」，讓他們拿不到該拿的薪資和結算後的退休金。國民黨提告，法院判勝訴，沒想到黨產會竟不理會。各縣市黨工為了生計，無奈地向國民黨聲請給付薪資、退休金，並走到假扣押黨產及拍賣之路。

國民黨基隆市黨部主委蔡智潁說，黨部建物如果被拍賣，就會遷出辦公，另行尋覓合適地點，為黨員和市民提供服務。

據了解，國民黨台南市黨部2018年10月16日以第3拍賣出，由營造商以1億零689萬買下。同年11月27日屏東縣黨部大樓也在第3拍以4629萬標出。彰化地方法院去年10月6日拍賣彰化縣黨部，第1拍就有建設公司出價1億2168萬元得標。新竹市黨部今年7月經法院第1拍以3.1億元拍出。

國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部底標為4975萬元，首拍沒人投流標。記者游明煌／攝影
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國民黨 基隆 黨產會

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