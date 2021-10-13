新竹縣人口續增議員也將多1席 峨眉鄉擬獨立為單一選區

新竹縣人口持續快速增加，幾乎以每1年多就增加1萬人的速度快速成長，因人口已經站上57萬人，議員席次也將多1席，並把峨眉鄉獨立畫出選區，昨天中選會到新竹縣選委會召開選區畫分公聽會，中選會副主委陳朝建承諾會把地方上的意見，帶回中選會作為審議參考。

新竹縣人口在2019年7月正式突破56萬人，依據地方立法機關組織準則，地方人口超過56萬，議員席次依法可增加1席，今年5月已由縣選委會函報議員選舉區變更草案，規畫將峨眉鄉從北埔中獨立出選區，好保障偏鄉發展。

目前北埔鄉及峨眉鄉仍屬於合併選舉區，2鄉只有1席議員席次，新竹縣選委會主委、縣長楊文科就表示，因人口增加使得議員席次多1席，因此草案規畫將北埔鄉與峨眉鄉拆分，2鄉未來就能獨自選出自己選區的議員，也能更好照顧地方民眾的需求。

昨天的公聽會上，包含立委林思銘及多位鄉鎮長、議員和代表，都支持讓峨眉鄉獨立畫分選舉區，認為此舉可以保障偏鄉及區域均衡發展。

新竹縣在歷次選舉區變更，已分別將竹北市、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、新埔鎮、芎林鄉和寶山鄉等鄉鎮，畫為單一選舉區，目前除原住民鄉鎮的尖石鄉和五峰鄉外，只剩下第10選舉區的北埔鄉和峨眉鄉為合併選舉區。