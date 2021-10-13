2022高雄市長選舉傳大咖競逐？3人對決陳其邁民調出爐

明年高雄市長選舉，民進黨籍市長陳其邁尋求連任，其他黨派競爭者眾多，包括國民黨籍的高雄市前副市長李四川、因參選國民黨黨主席而聲勢提升的孫文學校總校長張亞中，以及台灣民眾黨籍現任台北市長柯文哲等人都被點名。《ETtoday新聞雲》民調顯示，若民進黨由陳其邁爭取連任高雄市長，分別對上國民黨或台灣民眾黨任一人選，目前均居於優勢，支持度輾壓柯文哲。

調查結果顯示，陳其邁在對上國民黨或台灣民眾黨任一人選，兩候選人對決的情況下，支持度均有五成以上；若面對國民黨與台灣民眾黨同時派出人選，三人競爭的情況下，支持度亦在四成八以上，暫居於優勢，但因距離選舉還有一年多時間，後續變化仍有待觀察。

根據本次調查結果，若民進黨由陳其邁爭取連任，與國民黨兩位人選李四川、張亞中及台灣民眾黨柯文哲的支持度對比結果分別為：陳其邁50.7%：柯文哲31.0%，支持度差距19.7%。陳其邁54.0%：李四川32.5%，支持度差距21.5%。陳其邁56.2%：張亞中23.7%，支持度差距32.5%。

若明年高雄市長角逐戰由民進黨派出陳其邁爭取連任，國民黨派出李四川、台灣民眾黨派出柯文哲，三方競爭之下，與陳其邁、李四川或陳其邁、柯文哲兩人對決情況相比，三人支持度皆有下滑，其中柯文哲下滑幅度最大，支持度由31.0%下滑至19.1%，減少11.9%；李四川支持度由32.5%下滑至24.2%，減少8.3%；陳其邁下滑幅度最小，三人競逐情況下仍以48.0%的支持度勝過李四川與柯文哲，居於優勢。

若民進黨派出陳其邁爭取連任，國民黨派出張亞中、台灣民眾黨派出柯文哲競爭，與陳其邁、張亞中或陳其邁、柯文哲兩人對決情況相比，三人支持度皆有下滑，其中張亞中下滑幅度最大，支持度由23.7%下滑至15.5%，減少8.2%；柯文哲支持度由31.0%下滑至24.5%，減少6.5%；陳其邁下滑幅度最小，三人競逐情況下仍以48.7%的支持度勝過張亞中與柯文哲，居於優勢。

高雄市民針對現任市長陳其邁的施政滿意度為57.4%，另有36.9%高雄市民對現任市長陳其邁感到不滿意（非常不滿意19.7%、不太滿意17.2%），58.0%高雄市民認為陳其邁具執政魄力，64.0%市民對於住在高雄感到幸福。高雄市民對陳其邁的防疫表現滿意度高達73.1%，均呈現明顯高於不滿意度的評價。

高雄市民最在意的市政議題前五項依序為經濟發展（51.5%）、社會福利（50.8%）、工作就業（50.0%）、交通建設（49.7%）、空氣品質（49.6%）。 各項市政議題評價上，分數最高前五名分別為醫療政策、觀光旅遊、教育品質、交通建設及文化發展；房價問題與空氣品質則為高雄市民評價最低的兩項市政議題，86.4%市民認為高雄市空氣汙染問題嚴重，高達92.2%市民認為高雄市房價對計畫購屋的市民有壓力。

本次民調由《ETtoday新聞雲》於10月5日至7日，針對19歲以上的高雄市民以EDM網路調查進行「2022高雄市長人選調查」，回收有效樣本數2,317份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.04%。