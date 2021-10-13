民進黨團：國民黨從上到下都是投降主義

國民黨立委鄭麗文昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌台灣防衛問題，批蔡英文總統和蘇貞昌會投降，遭蘇貞昌以台語回罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」民進黨立法院黨團今天指出，國民黨從上到下都是投降主義，卻發言荒謬、歇斯底里喊別人會投降，國民黨投降主義本身就是背棄中華民國，從前總統馬英九、黨主席朱立倫到立委鄭麗文都是，「總統四個堅持是台灣主流民意，國民黨究竟站在哪邊？」

黨團副幹事長蔡易餘說，看到在中共總書記習近平在辛亥革命110周年時，說共產黨是孫中山繼承者，國民黨要被掏空還不知，習近平將中華民國在大陸38年的法統歷史都挖掉，卻不知嚴重性，反過頭批判蔡英文總統，要不是有台灣這塊土地給中華民國72年養分，國民黨將一無所有，但國民黨對共產黨卻毫無論述能力。

蔡易餘說，國民黨對內否認中華民國在台灣72年，對外看到習近平掏空38年也抓不到重點，批判蔡總統、蘇院長會投降，國民黨才是從上到下都是投降主義，如同昨天發言荒謬、歇斯底里的喊別人會投降，國民黨投降主義就是背棄中華民國。

黨團幹事長劉世芳說，國民黨立委昨天言論是影響三軍統帥對抗中共最大原因，總統國慶日四個堅持踩到國民黨痛處，國民黨面對主流民意上痛失主流市場，中華民國、中華人民共和國互不隸屬等四個堅持都是主流民意，「你們要堅持還是要投降？你們要站在哪一邊？」

副書記長洪申翰說，四個堅持取得多數民意支持，完全踩到國民黨痛腳，國慶日之後，國民黨氣急敗壞、口不擇言，鄭麗文的指控是不可以也不可能接受的指控，國民黨沒資格指控別人會投降，到底是哪個黨跑到北京聽訓？誰跑到天安門參與中共閱兵？到底哪個黨在投降路途上，期待習近平施捨小惠、善意？

洪申翰說，國民黨對內戰鬥、對手足戰鬥，對外對敵人永遠軟骨投降，喊總統會投降，即便不用「不要臉」的詞彙，也可稱上是標準的「做賊喊捉賊」。