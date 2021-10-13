出席表揚水利傑出人員 蔡英文與蘇貞昌同台

行政院長蘇貞昌昨天在立法院與國民黨立委鄭麗文質詢嗆「第一個投降說」攻防，上午與蔡英文總統同台出席「涓滴守護 韌性臺灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮」。活動前受訪被問到昨天質詢時與鄭麗文爭執，蘇貞昌回應，總統是國家元首，三軍統帥，效率領全國軍民保衛國家主權，維護國家安全，竟有人借質詢來毀謗、造謠，無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣，何其嚴重。

蘇貞昌並語氣強烈表達，「我作為行政院，在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正，做我該做的事。」 昨天在立法院與國民黨立委鄭麗文質詢嗆「第一個投降說」攻防之後，行政院長蘇貞昌上午出席表揚水利傑出人員典禮，與蔡英文總統同台，兩人進場時不斷交談。記者林俊良／攝影

【中央社／台北13日電】

總統蔡英文今天表示，近幾年台灣面臨極端氣候挑戰，從年初百年大旱深刻感受水資源珍貴與重要性，「治水是國家百年大計，水利工程是一棒接著一棒的傳承」，感謝水利人員辛勞，「各位正在為下一個世代打下重要基礎」。

經濟部水利署今天舉辦「涓滴守護 韌性台灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體」典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部次長曾文生到場祝賀，嘉勉全國水利從業人員的辛勞並感謝致意。

蔡總統致詞時表示，今年初百年大旱讓大家深刻感受水資源珍貴與重要性，特別藉此機會謝謝水利人員積極協助調水、找水、開發緊急使用抗旱水源；在中央地方、政府和民間共同努力下，終於在6月解除限水措施，度過百年大旱考驗。

蔡總統並說，現場有許多人今年也出席國慶典禮，加入抗旱英雄遊行車隊，一路上得到熱情歡呼與謝意，同樣地，今天表揚典禮也意義重大。

總統表示，首先要恭喜終身成就獎得主水利署前副署長林火木，投入水利工作超過一甲子時間，從基層做起，參與重大水利建設，在九二一震災期間投入石崗壩等搶修工程，確保中部地區穩定供水，獲得終身成就獎實至名歸。

總統也恭喜所有得獎水利人員、抗旱團體與工班職人，「各位不僅是民眾安全守護者，也是國家經濟發展重要後盾，大家都辛苦了」。

總統指出，近幾年台灣面臨極端氣候挑戰，政府在2017年提出前瞻水環境建設計畫，預計投入超過新台幣2000億元預算加速水利建設，同時以多元開發方式，運用各項水資源計畫，積極打造不缺水、不淹水、喝好水、親近水的永續環境。

蔡總統強調，治水是國家百年大計，水利工程是一棒接著一棒的傳承，各位正在為下一個世代打下重要基礎。

今年「終身成就獎」得主為水利署前副署長林火木，現場也頒發大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎，並表揚水利工班職人、抗旱特別感謝廠商以及抗旱有功機關（構）。