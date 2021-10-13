蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 國民黨團：道歉 否則周五提告

國民黨立委鄭麗文昨日在立院質詢行政院長蘇貞昌台灣防衛問題，遭蘇貞昌台語回罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」引發爭議。國民黨立院黨團今天舉行記者會要求蘇貞昌對鄭麗文道歉，呼籲立法院長游錫堃出面協調捍衛立委的權利；若蘇貞昌不道歉，周五將對蘇的言論提出告訴。

鄭麗文昨質詢應否爭取發展核子動力潛艦，行政院長蘇貞昌未正面答詢，兩人激烈口角，鄭麗文譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇回罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」

鄭麗文表示，蘇貞昌從頭到尾答非所問、迴避問題。蘇同意發展核子動力潛艦，但卻說不要去爭取，就在蘇貞昌怎麼答都不對後，開始惱羞成怒，又開始給國民黨扣帽子，說是要投降了嗎？當她反擊，蘇就口出惡言，失控辱罵國會議員，請問蔡英文總統不用出來管一管自己任命的閣揆嗎？

鄭麗文強調，蘇貞昌囂張、羞辱國會議員前科累累，要求蘇道歉只是基本。如果蘇希望台灣是個正常的民主國家，就因自行請辭下台。國民黨首席副祕書長萬美玲表示，行政院長這樣侮辱女性，已經不適任，應該要下台了，「這是對台灣最不好的身教和言教」，讓家長團體不敢置信。

國民黨立委李德維、鄭正鈐共同呼籲，游錫堃必須出來協調，捍衛立院和立委的權利，能夠協調讓蘇貞昌真心誠意來向鄭麗文，以及代表民意的立委道歉。國民黨立委洪孟楷說，今天下午是民進黨中常會，請蔡英文主席公開向國人說明，這就是妳要的行政官員嗎？

蘇貞昌上午接受聯訪辯稱，昨天是因為鄭麗文提及「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，他才撥亂反正。不過鄭麗文反嗆，是誰先質疑自己會先投降的？不是蘇貞昌自己嗎？都有錄影存證何必呢？「這樣就難看了啦院長！」不要拿蔡英文擋在前面，要像一個男子漢敢做敢當，知恥近乎勇，「我會原諒你啦，但是你有道歉的勇氣嗎？」

國民黨團總召費鴻泰敬告蘇貞昌，「你不道歉，我們看到你一次就罵你一次；你罵什麼樣的話，我們就用什麼樣的話罵回去，從周五開始」。

針對蘇貞昌說鄭麗文是「叛徒」（由綠轉藍）。鄭麗文說，「我都忘記蘇貞昌有站過台」，她回去翻照片才知道她也幫蘇貞昌站過台。當時民進黨是一個在野改革的力量，她也很年輕充滿理想，但沒想到民進黨很快就變了，與當時創黨的精神天差地遠，已經變成一群貪婪、奪權、愛錢的人。