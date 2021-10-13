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蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 國民黨團：道歉 否則周五提告

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委鄭麗文（右）昨在施政總質詢抨擊政府不積極爭取核子潛艦，遭行政院長蘇貞昌（左二）反問妳要投降嗎？「不要臉」。讓鄭麗文氣的直衝蘇院長備詢台前，要求蘇貞昌「道歉」。記者曾學仁／攝影
國民黨立委鄭麗文（右）昨在施政總質詢抨擊政府不積極爭取核子潛艦，遭行政院長蘇貞昌（左二）反問妳要投降嗎？「不要臉」。讓鄭麗文氣的直衝蘇院長備詢台前，要求蘇貞昌「道歉」。記者曾學仁／攝影

國民黨立委鄭麗文昨日在立院質詢行政院長蘇貞昌台灣防衛問題，遭蘇貞昌台語回罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」引發爭議。國民黨立院黨團今天舉行記者會要求蘇貞昌對鄭麗文道歉，呼籲立法院長游錫堃出面協調捍衛立委的權利；若蘇貞昌不道歉，周五將對蘇的言論提出告訴。

鄭麗文昨質詢應否爭取發展核子動力潛艦，行政院長蘇貞昌未正面答詢，兩人激烈口角，鄭麗文譏諷「怕到時候第一個投降的是你」，蘇回罵「不會像你們那麼袂見笑（不要臉）啦！」

鄭麗文表示，蘇貞昌從頭到尾答非所問、迴避問題。蘇同意發展核子動力潛艦，但卻說不要去爭取，就在蘇貞昌怎麼答都不對後，開始惱羞成怒，又開始給國民黨扣帽子，說是要投降了嗎？當她反擊，蘇就口出惡言，失控辱罵國會議員，請問蔡英文總統不用出來管一管自己任命的閣揆嗎？

鄭麗文強調，蘇貞昌囂張、羞辱國會議員前科累累，要求蘇道歉只是基本。如果蘇希望台灣是個正常的民主國家，就因自行請辭下台。國民黨首席副祕書長萬美玲表示，行政院長這樣侮辱女性，已經不適任，應該要下台了，「這是對台灣最不好的身教和言教」，讓家長團體不敢置信。

國民黨立委李德維、鄭正鈐共同呼籲，游錫堃必須出來協調，捍衛立院和立委的權利，能夠協調讓蘇貞昌真心誠意來向鄭麗文，以及代表民意的立委道歉。國民黨立委洪孟楷說，今天下午是民進黨中常會，請蔡英文主席公開向國人說明，這就是妳要的行政官員嗎？

蘇貞昌上午接受聯訪辯稱，昨天是因為鄭麗文提及「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，他才撥亂反正。不過鄭麗文反嗆，是誰先質疑自己會先投降的？不是蘇貞昌自己嗎？都有錄影存證何必呢？「這樣就難看了啦院長！」不要拿蔡英文擋在前面，要像一個男子漢敢做敢當，知恥近乎勇，「我會原諒你啦，但是你有道歉的勇氣嗎？」

國民黨團總召費鴻泰敬告蘇貞昌，「你不道歉，我們看到你一次就罵你一次；你罵什麼樣的話，我們就用什麼樣的話罵回去，從周五開始」。

針對蘇貞昌說鄭麗文是「叛徒」（由綠轉藍）。鄭麗文說，「我都忘記蘇貞昌有站過台」，她回去翻照片才知道她也幫蘇貞昌站過台。當時民進黨是一個在野改革的力量，她也很年輕充滿理想，但沒想到民進黨很快就變了，與當時創黨的精神天差地遠，已經變成一群貪婪、奪權、愛錢的人。

費鴻泰說，如果蘇貞昌這麼狹隘的話，他應該先去罵罵陳明文，罵罵從國民黨到民進黨的這些人，蘇貞昌用髒話侮辱女性國會議員，才是民主的叛徒。李德維說，蘇貞昌應該先看看蔡總統，是不是在國民黨執政時當國民黨的內閣官員，誰是叛徒啊？他的老闆蔡英文就是他口中的叛徒。

行政院長蘇貞昌當年幫還是民進黨籍的現任國民黨立委鄭麗文輔選國大代表。圖／鄭麗文提供
行政院長蘇貞昌當年幫還是民進黨籍的現任國民黨立委鄭麗文輔選國大代表。圖／鄭麗文提供

蘇貞昌 鄭麗文 國民黨

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