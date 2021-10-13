「四堅持、兩國論」秀主權肌肉 蔡總統創第二任期國慶聲量高峰
image source:總統府官網
文/朱涵瑜
中華民國110年國慶大典過後，蔡英文總統網路聲量明顯大增，10月9日20,908筆，國慶日激增至95,420筆，是全國政治人物口碑排行位居第二名（第一名陳柏惟）。今年蔡英文總統的國慶演說主題為「共識化分歧、團結守台灣」，主要內容包括兩岸、國際、內政共有五部分。
在兩岸議題上，蔡英文總統提出四個堅持，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。
蔡總統的這份講稿，被外界認為是對兩岸關係做出定調，而且態度相當堅定，同時國慶日當天蔡總統臉書發文表示「這是我第六次以總統身分發表國慶演說，面對國內外情勢，我相信只要我們彼此約定四個堅持，我們就能團結迎向未來」，超過7.4萬個按讚，超過5千多筆留言。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/政治人物口碑排行(分析區間:2021/10/05~2021/10/11)
蔡英文國慶演說創近一個月網路好感度第2名！僅次9/30施打高端疫苗
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/01/01~2021/10/11）統計調查，蔡英文總統今年的國慶演說，創下第二任期的國慶日演說最高點，共有95,420筆討論，也是這兩年來元旦、國慶演說的最高網路聲量，網友們除了謝謝總統的努力與付出之外，討論內容也聚焦在「兩岸關係論述」，有網友認為蔡總統明確說明立場，但也有網友認為所謂的「兩國論」恐怕會讓兩岸關係更加惡化，而蔡總統所謂的「兩國論」除了網路上激起熱議之外，在藍綠各陣營之間同樣也掀波瀾，更讓網路聲量持續增加，即使這樣的論調正反兩方意見都有，但網路上對於國慶日當天總統的評價普遍不錯，網路好感度也創下近一個月第二名成績，僅次於9月30日施打第二劑高端疫苗。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析區間:2020/01/01~2021/10/11)
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析區間:2021/09/12~2021/10/11)
國慶演講掀兩國論？「主權、修憲、中華人民共和國」蔡英文熱門關鍵字
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/10/10~2021/10/11）觀察分析，蔡總統的演講論調也反映在熱門關鍵字，包括主權、修憲、自由民主、現狀、捍衛、中華人民共和國等等都出現在榜單當中。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2021/10/10~2021/10/11)
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月01日至2021年10月11日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡英文、國慶、元旦』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
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