嗆鄭麗文「不要臉」 蘇貞昌：憤然抵抗叛徒 撥亂反正

國民黨立委鄭麗文昨質詢立法院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發激烈言語衝突，國民黨要求蘇貞昌道歉，對此，蘇貞昌今上午受訪時說，總統是三軍統帥，竟有人無端說總統會第一個投降，影響國人民心士氣，他作為行政院長，挺身撥亂反正，是做該做的事。

鄭麗文昨天質詢時，為了我國是否應爭取發展核子動力潛艦，和蘇貞昌起激烈爭執，蘇貞昌聽到鄭麗文反嘲「我怕到時候第一個投降的是你，第二個是蔡英文啦」，用台語大罵「不會像你們那麼袂見笑啦！」鄭麗文氣炸要求蘇道歉。

蘇貞昌今天上午出席「涓滴守護 韌性臺灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮」前，接媒體訪問表示，總統是國家元首、三軍統帥，保衛國家主權、維護國家安全，竟然有人藉質詢來毀逆造謠，無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣何其嚴重，「我作為行政院長，在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正，是我該做的事」。