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孫大千：謝志偉污辱國旗 請蔡英文清理門戶撤換他

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書表示，當國旗受辱時，請蔡英文總統清理門戶，撤換嘲弄中華民國國旗的駐德代表謝志偉。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書表示，當國旗受辱時，請蔡英文總統清理門戶，撤換嘲弄中華民國國旗的駐德代表謝志偉。圖／取自孫大千臉書

對駐德代表謝志偉稱「一邊舉國旗一邊吐血」，引發社會爭議。前立委孫大千在臉書表示，蔡英文證明自己熱愛中華民國的時刻終於到了，既然蔡英文說，「國旗不見了，我們一起生氣」，那麼當國旗受辱時，應該怎麼處理呢？請蔡英文清理門戶，撤換嘲弄中華民國國旗的謝志偉代表。

孫大千表示，身為中華民國的駐外代表，領中華民國政府支付的薪水，享受中華民國政府提供的福利，卻輕蔑踐踏中華民國的國旗，謝志偉還有什麼顏面繼續坐在這個位子上？總統府還可以睜著眼說瞎話強調「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」嗎？到底是哪一個國家？

孫大千說，不敢辭官革命推動台灣獨立，不敢制憲創立台灣共和國，只敢逞口舌之利，只敢用臉書鬼扯自爽，只敢舉著台獨旗幟自我安慰，有這種缺乏擔當和勇氣的傢伙擔任駐外代表，台灣人民不只想吐血，恐怕更想吐口水吧。

國旗 孫大千

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